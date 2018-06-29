當年追的孩子們都好好地長大了！網友心目中「暴風成長的偶像」有誰呢？

無數偶像伴隨我們走過青春，其實我們不也陪著這些偶像長大？在你看著他長大的那些偶像當中，誰的驚人成長最讓你覺得開心呢？

偶像話題應用程式 Idolchamp 從 11 日開始至 25 日間，以「因為暴風成長而令粉絲滿足又開心的偶像」為主題進行投票，結果這週剛回歸的 NU’EST W 老么 Ren 以 39.06% 高得票率拿下冠軍！

Ren 出道時紮起白金色短髮的美少年造型一直是粉絲心目中的經典，擁有精緻五官的他總是讓人聯想起洋娃娃。最近帶著新歌 “Dejavu” 回歸的他換上無袖西裝大秀優美肌肉線條，從五官到姿態都比出道當年成熟許多；不過，不容輕易定義的性別氣質和不計形象的綜藝感形成反差魅力，依然是他最迷人的武器。

而以些微差距（得票率 34.8%）位居第二的，就是防彈少年團中的萬能老么柾國啦～

仔細比較起來，柾國的五官從出道至今其實變化不大，只是當年稚氣猶存的神情在出道五年後完全褪去，換上見過各種大場面、自信十足的表情；加上這次在 “Fake Love” 活動期間露好露滿的腹肌，柾國的暴風成長在全世界都有目共睹！



雖然身為隊內老么、但如今已經是選秀節目導師的 SHINee 成員泰民在這次票選中拿下第三名。

出道時以出眾舞蹈實力和純真性格吸引無數姊姊粉絲的他，這十年來不僅在唱功上展現驚人進化，也不斷精進舞蹈水準，如今已完全長成能獨當一面的代表性個人歌手。



除了 Ren、柾國與泰民外，才 16 歲就已經有過豐富演藝經歷的 Samuel 也是網友心目中展現了暴風成長的偶像之一。大家還有想到哪些成長程度不容小覷的偶像呢？



（照片來源：Pledis Entertainment、Big Hit Entertainment、SM Entertainment、MBC / 影片來源：M2）

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