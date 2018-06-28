超意外的女聲組合！GFRIEND Yuju x Suran 攜手　合作曲〈Love Rain〉搶先聽

Buddy 都很好奇主唱 Yuju 這次究竟要和誰會合作，昨天揭曉讓人驚喜的答案後，今天 Yuju 也立刻釋出歌曲預告片了！
早已和許多男歌手合作過的 Yuju，這週伊始就宣布即將發行首張個人數位單曲，沒想到這次她不僅出乎意料地改和女歌手合作，邀來的對象還是難以難以聯想的 Suran！
在昨天揭曉合作對象？？後，Source Music 今天（28 號）也立刻釋出兩人新歌 “Love Rain” 的歌詞版預告短片，Yuju 溫柔清亮的歌聲和 Suran 沙啞中略帶稚氣的獨特音質既能鮮明獨立也能完美融合，一公開就掀起熱烈討論。
#여자친구 #GFRIEND #유주 #YUJU— 여자친구 GFRIEND (@GFRDofficial) 2018년 6월 27일
<Lyric Video Teaser>#Love_Rain (Feat. #수란) - #유주 (#여자친구)
2018.06.29 18:00PM pic.twitter.com/gZC4CSkdbc
由知名製作人 EDEN 創作的 "Love Rain" 是一首奠基在 swing 風格上的中板 R&B 歌曲，藉由傾瀉而下的大雨比喻以不同態度面對愛情的女子，在陰雨連綿的梅雨季聽來格外應景。“Love Rain” 將於韓國時間 29 日傍晚六點正式發行，真的很期待完整歌曲呢！
（照片與影片來源：Source Music）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究