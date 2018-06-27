「李道河理事長也陷入的jelly lip～」李聖經＆金裕貞教大家如何打造令人心動的水亮唇妝♥

大家最近有追看《想暫停的瞬間：About Time》嗎？最近看到李道河（李相侖飾）＆崔蜜卡（李聖經飾）二人的感情真的有夠虐ㅠㅠ 除了劇情，當中李聖經在劇中的穿搭及妝容也是我們女生看點之一！
劇還未播出，在製作發佈會上，李聖經所穿的及妝容也成了話題！
▼尤其是那張水光感的果凍唇色。
在第１４集中，崔蜜卡（李聖經飾）為她首次當上舞台劇主演進行綵排，準備出門之時，見到她用起包裝像寶石一樣的唇膏，小編立刻心心眼！很想知道是來自哪一家的～
▼而李聖經的雙唇都看起來如「果凍」般，超級水潤呢～
▼看來令李道河理事長成了她的「裙下之臣」，全因靠它吧！
▼這是LANEIGE全新的Stained Glasstick晶透水光唇膏，靈感源自教堂的彩繪琉璃，讓擦在唇上有像柔美光線折射出晶瑩亮澤感～
▼而這次唇膏蘊含獨有滋潤配方，可以鎖緊水分，令維持全天候都保持到水潤、豐盈、澎潤雙唇。精心設計的「寶石唇膏」，唇芯表面以鑽石形切割，份外別緻。
▼連快復出「國民妹妹」金裕貞都超愛用～她就最愛用6號唇色（李聖經在發佈會上擦的亦是用6號唇色）！
看到包裝及唇色是不是很令人心動呢～想親自擁有她們擁有的「果凍唇」，就不可錯過LANEIGE全新的寶石唇膏啦♥
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（圖源：tvN Drama Official Facebook ＆ Viu截圖）
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