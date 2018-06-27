「李道河理事長也陷入的jelly lip～」李聖經＆金裕貞教大家如何打造令人心動的水亮唇妝♥ 超講義氣的李副會長！共事10年的經紀人建新公司 朴敘俊全力加盟 這些人好眼熟！演完《太陽的後裔》又來客串《陽光先生》啦 《Running Man》嚇到口噴屎的李光洙&膽子比天大的李多熙「極限挑戰」來啦！ 30s擺了60個pose的洪真英達人送你一本拍照寶典！ 沒有《無限挑戰》錄製的週四的鄭俊河在幹什麼？去這裡能吃到他親自料理的美食 tvN新劇《陽光先生》上週末正式首播，收視超越《鬼怪》寫下最新紀錄！ 真正的夏日女王出動啦！前 SISTAR 成員孝琳 20 日回歸 Army 非去首爾不可的理由再加一！防彈少年團五週年展即將登場 終於確定了！ 宋慧喬&朴寶劍出演《男朋友》 有望下半年tvN播出 NU'EST JR 想和白虎一起去溫泉之旅 理由居然是「因為他塊頭很大」？ 韓劇 金秘書為何那樣김비서가 왜 그럴까 – 閃亮的自戀 韓影 下個月《與神同行：最終審判》上映，原著漫畫家先來台 水果味韓國米酒又一新口味：慶洲青葡萄馬格利！ 姜棟元、韓孝周傳出戀愛消息？YG娛樂回應：因行程重疊所以一起和朋友吃飯 快捂住眼睛！他們怎麼都沒穿Bra呢~？ 在《金祕書為何那樣》之後，還有這些「漫改劇」要播出！你最期待的是哪一部呢？ 被潛規則迫害致死，張紫妍案5048頁紀錄首公開 曾哭訴：我是個連陪酒女都不如的人 便利店蛋糕又出招啦：這次是GS25——白朱古力蛋糕 最近會去韓國旅遊的你請避開這家航空公司！因不僅會延誤還會沒飯吃

大家最近有追看《想暫停的瞬間：About Time》嗎？最近看到李道河（李相侖飾）＆崔蜜卡（李聖經飾）二人的感情真的有夠虐ㅠㅠ 除了劇情，當中李聖經在劇中的穿搭及妝容也是我們女生看點之一！

劇還未播出，在製作發佈會上，李聖經所穿的及妝容也成了話題！

▼尤其是那張水光感的果凍唇色。



在第１４集中，崔蜜卡（李聖經飾）為她首次當上舞台劇主演進行綵排，準備出門之時，見到她用起包裝像寶石一樣的唇膏，小編立刻心心眼！很想知道是來自哪一家的～



▼而李聖經的雙唇都看起來如「果凍」般，超級水潤呢～



▼看來令李道河理事長成了她的「裙下之臣」，全因靠它吧！



▼這是LANEIGE全新的Stained Glasstick晶透水光唇膏，靈感源自教堂的彩繪琉璃，讓擦在唇上有像柔美光線折射出晶瑩亮澤感～



▼而這次唇膏蘊含獨有滋潤配方，可以鎖緊水分，令維持全天候都保持到水潤、豐盈、澎潤雙唇。精心設計的「寶石唇膏」，唇芯表面以鑽石形切割，份外別緻。



▼連快復出「國民妹妹」金裕貞都超愛用～她就最愛用6號唇色（李聖經在發佈會上擦的亦是用6號唇色）！



看到包裝及唇色是不是很令人心動呢～想親自擁有她們擁有的「果凍唇」，就不可錯過LANEIGE全新的寶石唇膏啦♥

立即到以下網址了解更多：https://goo.gl/qGGN6S

（圖源：tvN Drama Official Facebook ＆ Viu截圖）

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞