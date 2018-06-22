忠清南道戶外巨形牛奶盒－寶寧市牛奶倉庫café
旅遊 2018年6月30日 星期六12:00 Regina
來韓國旅遊特別是自駕遊的朋友注意了！在忠清南道有新景點了～就是這個以牛奶盒作造型的奶品Café!
[圖：IG@milksotrehouse]
這間Café 並不是位於人多車多的市中心，而是郊外，所以一開始有很多人以為這一家是奶製品工廠，但它的真身卻是一家咖啡店～
[圖：IG@milkstorehouse]
既然叫牛奶倉庫，它們的產品當然不少得有牛奶和優格，這邊都產品都是由寶寧市生產的牛奶所製成，在外面很難買到的喔～
想要在咖啡店裏面吃的話，他們也有用寶寧牛奶做的冰淇淋，咖啡和奶茶 ，感覺每一樣都很好吃，好想試一下啊！
[圖： IG@milkstorehouse]
[圖：IG@ey_92]
冰淇淋的話還有，新推出的巧克力牛奶口味喔～
[圖：IG@milkstorehouse]
[圖：IG@ey_92]
想去的朋友，看下面的地址，經過忠清南道的時候可以去試一下喔！
우유창고(牛奶倉庫)
地址：충청남도 보령시 천북면 홍보로 574
忠青南道 寶寧市 千北而 弘報路574
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