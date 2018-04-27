戀愛6年被甩3次，這位女演員真情不變終於逆襲成老闆娘

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韓劇中經常出現女職員嫁給老闆的浪漫橋段，比如《大力女都奉順》，沒想到娛樂圈中真的有這樣的情景，女演員趙恩智和老公在結婚前就是女藝人和公司老闆的關係。

曾在《巴黎戀人》中扮演女主角好友、《Oh My Venus》中飾演李賢雨的趙恩智做客《人生酒家》爆料和老公的交往秘辛，真的可以用「跌宕起伏」來形容。 趙恩智時隔10多年在綜藝節目中亮相，不喜歡和陌生人接觸的她在節目中也顯得很生澀。

然而膽小的趙恩智卻在愛情面前異常勇敢，自曝「是我先追的他」。 2015年趙恩智和所屬經紀公司的老闆朴正民結婚，榮升為老闆娘。 2006年兩人還是演員和經紀人關係，2009年發展為戀人，戀愛6年後成婚。

看似平凡的愛情故事，其實其中也充滿了波折。 趙恩智透露：「我們經常一起去唱卡拉OK，有天他居然對著我唱了林在范的《苦海》，為了確認他是不是唱給我聽，我就問他了，因為我感覺到他喜歡我，所以我就先追了他。 」

甜蜜的愛情故事並沒有就此展開，趙恩智說：「可是我被甩了3次，當時我就有種‘你算什麼居然敢甩我’。 突然有一天他問我今天有沒有工作，讓我和他喝酒，他就跟我說要找結婚對象，我就說我也想結婚。 」

在趙恩智的堅持和努力下，朴正民終於被「融化」，也成就了這段甜蜜的愛情。

「圖：《人生酒家》、《巴黎戀人》」

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