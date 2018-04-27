朴春哭訴：「真的沒吸過毒，不是100%的安非他命」
明星 2018年4月27日 星期五11:00 ZJM
朴春昨天（26日）通過一家媒體的採訪表示：「接受了毒品調查，但是沒有嫌疑。 」
因為24日播出的MBC《PD手冊》，韓網再次將當年朴春的「禁藥門」推上風口浪尖。 朴春表示：「並不是100%的安非他命，是包含安非他命成分的混合製藥阿得拉」
「因為ADD（Attention Deficit Disorder、注意力缺陷渙散障礙），從中學時期開始就要服藥，在韓國是不太熟知的疾病，所以沒有符合的藥，在美國是很平常地用在像我這種病的藥。 在引入的過程中，在一定程度上是因為我的無知而導致的事情，但說這藥是100%的安非他命讓我感到鬱悶。 」
還吐露了自己羞於說出疾病的心境：「現在真的比起「毒品走私」的標籤，倒不如直接說出來，雖然不想說出來，說出來就很想找個老鼠洞鑽進去，但還是鼓起勇氣說了。 比起沒吸過毒的話語，說出真相更令我心跳加速、害怕、更想藏起來。 」
圖：朴春IG
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留言/評論
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時間太久了,如果事發當時,出示不同檢驗機構的證明,或許事態還不到如此,那怕是藥物內含,同時檢驗藥物也行阿.
話說當事人不知道怎麼行動,經紀公司在幹嗎..對藝人身體狀況也不了解?當時的2NE1怎麼也算很紅的藝人吧
1小時前
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