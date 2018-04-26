GFRIEND 終於有官方代表色了！三色合體夢幻又有意義

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出道三年多，GFRIEND 終於擁有官方代表色了！不僅如此，小女友也公開了最後一波概念照，快來看看吧～

GFRIEND 昨天揭曉粉絲 Buddy 一直想知道的官方代表色，原來總共有 “Cloud Dancer”（雲白）、”Scuba Blue”（水藍）以及 2018 年的年度代表色 ”Ultra Violet”（紫外光）。

這三種顏色各自隱含著不同意味，Cloud Dancer 令人聯想到 GFRIEND 出道的季節「冬天」與至今的「純真」形象，Scuba Blue 象徵清爽開朗的能量，而 Ultra Voilet 則明確地表達她們要在今年大躍進的企圖心，合起來便組成了 GFRIEND 所具備的無限可能性。

而在今日凌晨，GFRIEND 緊接著公開了最後一波團體與個人概念照，意味著新專輯〈Time For the Moon Night〉也將要發行了。

最後，就來看看〈Time For the Moon Night〉同名主打歌的首波預告吧！





（照片與影片來源：Source Music）

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