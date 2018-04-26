金莎朗義大利意外摔斷腿 緊急回國進行手術
明星 2018年4月26日 星期四13:56 Erin
曾演出《祕密花園》與《親愛的恩東》的女演員金莎朗日前正在義大利進行海外行程，遭遇意外而使腿部骨折，她也立即回到韓國住院進行手術。
金莎朗公司相關人員表示，金莎朗原本正在進行義大利的海外行程，卻意外摔傷造成腿部骨折，目前已緊急回國就醫，也將根據醫師的診斷以及恢復狀況來決定日後的行程規劃。金莎朗在受傷骨折之後21日回到韓國緊急就醫，立刻住院進行手術，至今已經五日，都還在接受醫院治療中。
目前金莎朗的傷勢狀況還在恢復中，必須根據醫師診斷以及安全考量再決定日後的治療計畫，現在的狀況不太清楚，雖已經進行第一次的手術，可能還需要觀察幾日術後狀態決定是否採取其他方式治療。金莎朗所屬公司被突如其來的訊息嚇到，強調絕對以她的安全為優先考量，也相當遺憾發生這樣的意外事件。
公司相關人員也表示，演員需要休養，往後的行程進行與否目前都還未知，需要治療多長的時間也還不清楚，所以無法預計日後的行程需要協調延後或是取消，狀況還須進一步觀察。
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞