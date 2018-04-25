咖啡王子們再相聚？金東昱與金材昱有望再次合作，一起出演OCN新劇《手》！
韓劇 2018年4月26日 星期四09:40 Yuan
看劇情設定應該是會有三位主人公，金東昱和金材昱能否再次合作，也引發關注！
OCN新劇《手》是《Voice》金弘善導演與《Entourage》徐載元、權素拉編劇合作的作品，以驅魔和巫術為題材，講述韓國各地因怪異力量對抗犯罪勢力的靈媒、祭司和刑警的故事。
日前，金材昱收到了祭司「崔允」的出演提案，「崔允」有著像水一般的性格，沒有太大的情緒波動，一直維持著冰冷的樣子，作為副祭司到處輔佐招魂者。而金材昱的所屬社也回應：「確實收到了《手》的出演提案，目前還在討論中。
在25日有消息透露，金東昱收到了刑警「尹華平」的出演提案，從小就對令靈異很敏銳，被惡靈附身之後，失去了媽媽和奶奶。能感受到平常人無法感受到的東西，是三位主角中靈異能力最強的一個。
而金材昱和金東昱曾在2007年《咖啡王子1號店》中合作過，兩人這次能否再次合作，也讓許多人都很期待！而《手》預計在今年下半年播出。
（圖：SBS、롯데엔터테인먼트、MBC）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
（與神同行男配）＊（Voice男配）火花很強voice+1壞人他演超好阿與神的男配也很強，期待欸
1小時前