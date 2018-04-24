【京畿道．安城】不用跑去濟州島，首爾近郊也有超美超大片的油菜花田！

每到春夏，濟州島的油菜花田便成為眾多遊客爭相前往拍照的熱門景點，黃澄澄的油菜花，在綠地藍天的相互映襯下，鮮明的色彩不管怎麼亂拍都超美！
不過對於旅程短短幾天，只能在首爾附近觀光的遊客們，只能含淚對著別人SNS上超美的油菜花田照片說再見，真的太心酸了QQ
但不要氣餒，現在，首爾近郊也有地方可以看油菜花囉！！！
位於首爾近郊安城市的安城牧場，算是一個複合式經營的牧場，園區設施多樣，除了基本款的草地、花田、牧場、騎馬場及遊樂設施之外，甚至還有一個3D壁畫館，牧場飼有綿羊、馬、牛、鴕鳥、山羊等多種動物，也提供騎馬及動物餵食等體驗活動，而最重要的當然就是那一大片油菜花田啦～
正值油菜花盛開的時期，整片亮眼的黃色花田，拍起照來超美的！
園方貼心的在花田內設置了彩色小椅子，艷麗的色彩拍起來更漂亮～
從首爾地區前往安城牧場可搭乘高速巴士，首先搭乘地鐵至首爾南部巴士地鐵站，轉搭前往安城的高速巴士，並在공도站下車，之後轉搭計程車前往安城牧場（안성팜랜드），計程車費約5000韓幣左右。（園方在공도站也有提供接駁公車，但僅有假日提供，建議還是搭乘計程車最為便利。）總交通時間約需2個半小時。
(photo credit: IG@soiemi_soido)
入場票價：大人 12,000韓幣/人，小孩(未滿18歲) 10,000韓幣/人。
開放時間：2月-11月 10:00-18:00，12月-1月 10:00-17:00
地址：경기도 안성시 공도읍 대신두길 28
E@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究