出狠招！為防止遊客聚集，韓國濟州島＆三陟市相繼推平油菜花田...

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每年春天都是熱門打卡地的油菜花田，今年就這樣被迫早早消失了ㅠㅠ

三陟市往年春天都會舉辦油菜花祝祭，每年都有20到30萬遊人前往，今年的祝祭原計畫上月23日至本月28日舉辦，但已經因為新冠肺炎而取消。

然而雖然現場已經出動橫幅和路障進行勸阻，仍有不少遊人繞道前往花田中拍照;而當地居民絕大部份都是老人，也因此擔心增加染病風險。 最終，三陟市決定在上週末之前徹底清空油菜花田，從根源上阻止遊人聚集。



4月3日，三陟市出動4輛拖拉機，用了3個小時將5.5公頃油菜花田推平，相當於8個足球場的面積，只剩一片光禿禿的空地。

而受到影響的其實不止今年的油菜花，因為全部被提前推倒，明年用來播種的油菜花種子也就無從收穫，只能另行購買了。



此外，濟州島西歸浦的油菜花田也未能倖免，因為不久前傳出有肺炎確診者到濟州各地旅遊的消息，西歸浦市經過商議決定取消第38屆濟州油菜花祝祭，並封鎖油當地菜花田。

同時，全羅南道長城郡黃龍河畔花徑、光陽梅花村、求禮山茱萸村等賞花名所也正在想辦法阻止遊客前來。



看到大片美麗的鮮花被推倒真的太心痛了，真心希望下一個春天還可以看到美麗的油菜花田啊T^T



(圖源:三陟市)

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