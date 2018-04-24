Wanna One姜丹尼爾、邕聖祐 & gu9udan金世正、金娜英一同出演《拜託了冰箱》，錄製完畢！
綜藝 2018年4月24日 星期二13:00 Sani
終於要公開Wanna One和gu9udan的宿舍冰箱了！ 這期的嘉賓和冰箱都超讓人期待啊！
據悉，昨日Wanna One成員姜丹尼爾、邕聖祐和gu9udan成員金世正、金娜英在首爾某處進行了JTBC綜藝節目《拜託了冰箱》的錄製， 不僅公開了各自宿舍的冰箱，還帶來了精彩的吃播和聊天！
大家也許發現了，這次的嘉賓全都是《Produce 101》出身~姜丹尼爾和邕聖祐是通過第二季節目加入Wanna One，金世正和金娜英則是以同公司練習生的身份參加了第一季， 世正在結束I.O.I的限定活動之後回到公司，現在和娜英一起作為gu9udan成員活動。
姜丹尼爾和邕聖祐一起出演過不少綜藝節目，例如SBS的《Master Key》、MBC的《無理的同居》、《Radio Star》等等，是團裡有名的「摯友成員」，兩人帶來的Wanna One宿舍冰箱將會是什麼樣子呢？
而金世正和金娜英公開的女團冰箱裡，又會有什麼獨特的食物？ 四位同為生存節目出身的偶像聚到一起，會不會爆料節目當時的一些幕後花絮呢？ 真的很期待這期《拜託了冰箱》啊！
（圖源：KSD韓星網，Wanna One Twitter，《Battle Trip》）
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