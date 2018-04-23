B1A4 今日出道七週年！全員未確定續約與否「先延長至 6 月底」
KPOP 2018年4月23日 星期一11:39 施乃琪
今天是 B1A4 正式出道七週年的紀念日，「七」這個數字自然也格外令粉絲和大眾關心——一起來看看 B1A4 的合約動向吧！
經紀公司 WM Entertainment 在今天（23 號）上午透露：「B1A4 今天出道滿七週年，目前尚未續約，不過先前成員們已經先把合約延長至 6 月底了。」
B1A4 在 2011 年 4 月 21 日帶著首張迷你專輯〈Let’s Fly〉出道，23 日則正式登上 MBC《Show! 音樂中心》亮相，奇特的團名和獨樹一格的音樂風格，讓他們逐漸累積起穩定的歌迷基礎，近年來也更大量地展現創作才華，每次回歸都備受期待。
雖然目前還沒 B1A4 還沒確定續約，不過公司也表示：「我們會和成員們一起為了續約而盡全力商量的。」希望未來還是有機會繼續聽見 B1A4 帶來的好音樂！
（照片與影片來源：TVDaily、WM Entertainment、MBC）
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留言/評論
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說好的要永遠在一起雖然相信但還是擔心
沒有b1a4就沒有bana
希望我們是笑著慶祝而不是哭著分開😭
1小時前
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