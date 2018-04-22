【電影演員品牌評價】兩部作品大賣座 孫藝真奪壓倒性勝利！
電影 2018年4月22日 星期日11:30 施乃琪
春暖花開的季節裡，孫藝真手上兩部甜蜜作品《現在，很想見你》與《經常請吃飯的漂亮姐姐》接連上映，強大的個人魅力不僅讓她話題性屢創新高，也攻佔了電影演員評價榜首！
韓國企業評價研究所於 2018 年 3 月 19 日起至 2018 年 4 月 20 日間，以備受韓國人民喜愛的 50 位電影演員為對象，搜集了 168,451,438 件數據並針對品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等進行分析。
結果孫藝真遙遙領先亞軍李伊 300 多萬指數，成為 4 月份電影演員品牌評價的冠軍得主。
最近她與蘇志燮主演的電影《現在，很想見你》（台譯：雨妳再次相遇）才在 3 月上映並屢創票房佳績，緊接著她也帶著《經常請吃飯的漂亮姐姐》睽違五年地回歸小螢幕。兩部作品裡截然不同但同等迷人的魅力，讓孫藝真在最近毫無疑問地成為最炙手可熱的演員。
另一方面，亞軍、季軍分別由李伊及宋智孝奪下，而本月打入前十名的電影演員還有孔劉、蘇志燮、李善均、張東健、劉亞仁、金明民以及李聖旻。
（照片來源：TVDaily、MSTeam Entertainment）
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