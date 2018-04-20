超心疼！ BTS田柾國：出道後的我一直處於不安&憂慮狀態
明星 2018年4月22日 星期日11:45 Rui
成長最火速，在全球都引爆超人氣的防彈少年團，我們眼中的BTS少年們是意氣風發光彩奪目的，然而成員們的背後也有著我們所不知道的辛酸。
《BTS: BURN THE STAGE》中成員們就向粉絲們講述了關於自己的努力和成長的故事。 田柾國的故事讓人聽的很是心疼。
田柾國表示：「出道之後看到那些出色的歌手們就會覺得自己好渺小，整個人都沉浸在憂鬱中，其實出道前我以為自己完全能夠克服這種心理。 從那時開始就慢慢產生了憂慮和不安感，尤其是對未來的不安最為強烈，自己一直在思考到底要如何克服才能實現自己之前定下的目標。 」
田柾國接著說：「以前的夢想就是成為歌手，完全不知道這是要付出努力的，因此也對於唱歌從來沒有太多的野心，只想要跳舞。 」
田柾國向JIMIN坦露了自己的苦惱，對方勸解：「不要說這些有的沒的。 」 田柾國還稱：「其實完全沒想過自己能成為主唱，不知道自己的聲音是否好聽是否有特色。 」
最後田柾國還透露了自己的目標，就是「滿滿成長，希望能聽到大家‘他不愧是主唱’的讚美。 」
「圖：《BTS: BURN THE STAGE》」
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留言/評論
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我覺得你已經做到了
每次聽你唱歌
都不經會讚嘆你
不愧是主唱阿😍
5小時前
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