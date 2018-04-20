朴寶英為朴炯植送上應援餐車！並寫著：「祝賀安敏赫代表跳槽，前秘書奉順敬上！」
明星 2018年4月20日 星期五08:30 Yuan
想到上次朴炯植寫：「你的婚禮我反對，安敏赫敬上！」而這次換奉順為安代表應援啦～
朴寶英、朴炯植去年一起拍攝《大力女都奉順》，兩人因為都是「狗相」十分討人喜歡，還而有了「狗狗CP」這個可愛的稱號，在劇中產生的化學反應受到許多觀眾的喜愛。雖然戲劇已經結束，但他們還是維持著好感情。
去年11月，朴寶英在拍攝電影《你的婚禮》時，朴炯植送上應援餐車，當時在橫幅上還寫：「你的婚禮我反對，安敏赫敬上！」
而朴炯植目前正在拍攝新劇《金裝律師》，也換朴寶英為他應援啦！餐車上的橫幅上寫著：「祝賀安敏赫代表跳槽，前秘書奉順敬上！」、立牌上面的字則是：「應援《Suits》，前秘書奉順敬上！」兩人真的都非常有趣呢！
另外，由張東健、朴炯植、陳熙瓊、蔡貞安、高聖熙等人主演的《金裝律師》，講述擁有著一切最棒的律師和有著超強記憶力的新人律師在韓國最棒的律師事務所裡展開的法律故事，第一集預告公開了，相信大家一定都很期待25日的首播吧！
（圖：IG@jjungss、IG@churrokingtruck、JTBC、KBS）
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留言/評論
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🙏在一起😘😘😘😘😘😘敲碗 祝賀🎊🎉🍾️
2018年4月20日 09:06
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他們真是甜爆了
之前花絮也是甜到不行
2018年4月20日 09:17
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真心覺得兩人可以試試 超搭的😍
2018年4月20日 09:12
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Athena Su the love is reallll
2018年4月20日 15:04
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好懷念我的敏敏跟奉奉❤❤❤
2018年4月20日 10:31