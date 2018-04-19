這樣也被罵？ 鄭佳恩IG分享愛女遭電梯夾手驚險瞬間，好心提醒卻招來指責

本意是分享經驗、提醒大家當心潛在的危險，卻遭到網民瘋狂攻擊？ 單親媽媽就那麼不好當嗎......
這幾天，一位單身照顧孩子的女演員在韓網受到熱烈討論，有人認為她在顧小孩時太大意疏忽、險些釀成大錯，也有人為她喊冤，到底發生了什麼？
鄭佳恩在1998年作為模特出道，2001年當選慶南地區的韓國小姐-善後進入娛樂圈，先後出演過KBS電視劇《19歲的純情》（台譯：加油！ 菊花）、SBS的《主君的太陽》等等:
目前主持JTBC公益節目《星星茶坊》、東亞TV的《Beauty & Beauty》（暫譯）等等，40歲的她仍然身材輕盈，看起來很有少女感：
鄭佳恩2016年結婚並誕下一女，雖然在今年1月離婚，但仍然經常在IG上分享與愛女的互動：
還帶著女兒一起上節目，看起來女兒也很有鏡頭感耶，嘟嘟的小嘴超可愛！
因為跟女兒的互動都超級棒，鄭佳恩最近還接了不少廚房用品、洗衣用品方面的廣告，眼看要迎來第二次事業頂峰，卻因為一則貼文引起大討論。
4月18日，鄭佳恩在IG上貼出女兒手手和電梯門的照片，留言分享了驚魂一幕：「真的是一瞬間，今天素兒（女兒名字）的手被電梯門夾住了。 」
「電梯門打開的時候一個不留神，素兒把手放到了門上，隨著門向側邊移動，手被捲進了電梯門和門框之間...... 電梯門既打不開也關不上，孩子在哭，我也感覺眼前一片漆黑。 最後在大家的幫助下小心地把手抽了出來，好在門和框之間有1cm的空隙，沒有造成太大傷害。 深深感到，和小孩在一起時，真的1秒都不能分心。 」
本來是分享經驗、提醒大家小心，然而被媒體寫出來、給更多人看到後，卻有人留言說：「這種事為什麼也要分享？ 」「PO這種照片是來炫耀嗎？ 」「沒人關心活不下去嗎？ 」
可想而知立即招來大部分網友的攻擊：「難道會有人拿自己小孩的事故來炫耀嗎？ 」「只是提醒大家小心，即使不為她加油，也不必這樣為難努力工作的單身媽媽吧？ 」
因為參與討論的人越來越多，鄭佳恩也隨後在IG上做出了進一步解釋：「真的只是想跟大家分享說有可能出現這種事故。 除非瘋了，不然誰會把女兒差點受傷的事當做炫耀啊。 」還PO了一張留言截圖，留言裡的人是在分享相關的經驗、互相提醒要多加小心，鄭佳恩說：「這才是我的本意啊。 因為我（的分享）而提高警覺心。 」
而對於分享這件事的理由，鄭佳恩說：「這裡又不是電視台、又沒人給錢，只是我個人的空間，是我和IG好友們互相交流、共鳴，互相幫助和安慰的地方。所以，希望大家互相以善良的心去看待彼此吧！ 拜託拜託~」
希望獨立又努力的鄭佳恩不要在意這些人，繼續做閃閃發亮的單身媽媽STAR吧~！
（圖源：鄭佳恩IG等）
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