Apink孫娜恩刪除SNS照片 居然是因為手機殼上的一句話？
明星 2018年2月14日 星期三10:30 JiaJia
小編自然是無法理解的，女生能做任何事很對啊！但有網友說孫娜恩是「女權主義者」，並表示這是韓國敏感的話題，以及更嚴重的批判話語，種種原因讓孫娜恩刪除相關SNS。
Apink孫娜恩近期前往紐約進行畫報拍攝，空檔時間更新個人Instagram，與粉絲們分享日常，卻捲入風波中。
照片中，孫娜恩正在用餐，與她一同入鏡的還有「GIRLS CAN DO ANYTHING」的手機殼。原本單純的分享日常生活，有韓國網友卻在照片底下質問：「妳是女權主義者嗎？」，以及「不要隨便說出帶有女權主義的話，這在韓國是個敏感問題」、「不要以宣傳女權主義的字眼出現在大眾面前」等。
或許是看到一些網友的不滿留言，孫娜恩選擇刪除該則SNS，並引發討論。有網友表示：「這些人真的是借題發揮」、「女孩子無所不能有問題嗎？」、「娜恩太無辜了，一句鼓勵女孩的話居然可以被罵成這樣」等。
據了解，「GIRLS CAN DO ANYTHING」為法國某品牌的宣傳語，孫娜恩因為品牌的畫報行程所以前往紐約工作，並與相關產品合照，沒想到卻被某些網友抨擊，實在是一場鬧劇。
（圖片來源：marcellasne_@Instagram）
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