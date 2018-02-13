Apink孫娜恩刪除SNS照片 居然是因為手機殼上的一句話？

Apink孫娜恩刪除SNS照片 居然是因為手機殼上的一句話？

明星   2018年2月14日   星期三10:30   JiaJia  

小編自然是無法理解的，女生能做任何事很對啊！但有網友說孫娜恩是「女權主義者」，並表示這是韓國敏感的話題，以及更嚴重的批判話語，種種原因讓孫娜恩刪除相關SNS。


Apink孫娜恩近期前往紐約進行畫報拍攝，空檔時間更新個人Instagram，與粉絲們分享日常，卻捲入風波中。



照片中，孫娜恩正在用餐，與她一同入鏡的還有「GIRLS CAN DO ANYTHING」的手機殼。原本單純的分享日常生活，有韓國網友卻在照片底下質問：「妳是女權主義者嗎？」，以及「不要隨便說出帶有女權主義的話，這在韓國是個敏感問題」、「不要以宣傳女權主義的字眼出現在大眾面前」等。



或許是看到一些網友的不滿留言，孫娜恩選擇刪除該則SNS，並引發討論。有網友表示：「這些人真的是借題發揮」、「女孩子無所不能有問題嗎？」、「娜恩太無辜了，一句鼓勵女孩的話居然可以被罵成這樣」等。


據了解，「GIRLS CAN DO ANYTHING」為法國某品牌的宣傳語，孫娜恩因為品牌的畫報行程所以前往紐約工作，並與相關產品合照，沒想到卻被某些網友抨擊，實在是一場鬧劇。

（圖片來源：marcellasne_@Instagram）

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留言/評論
  • Sammi Yu
    韓國女權真的超級差的。這議題為什麼敏感，就是那群沙豬怕女生爬到頭上，不是說女權就要高高在上，女性只想爭取與男大致相同的權利而已，並且能相互尊重，韓國人連尊重都很困難嗎？更扯的是連女人都為難女人。
    6小時前
  • Mavis Ko
    連呢句都覺得有問題真係好低能！
    7小時前
  • Hsieh Chung Chih
    結果手機殼全數賣光了...
    6小時前
  • Chan Cheuk Lam
    其實應該係枱面包煙出事
    6小時前
  • Jem Chi Hei
    女權只不過係平權，唔係超權
    5小時前
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