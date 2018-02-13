Apink孙娜恩删除SNS照片 居然是因为手机壳上的一句话？
明星 2018年2月14日 星期三10:30 JiaJia
小编自然是无法理解的，女生能做任何事很对啊！但有网友说孙娜恩是「女权主义者」，并表示这是韩国敏感的话题，以及更严重的批判话语，种种原因让孙娜恩删除相关SNS。
Apink孙娜恩近期前往纽约进行画报拍摄，空档时间更新个人Instagram，与粉丝们分享日常，却卷入风波中。
照片中，孙娜恩正在用餐，与她一同入镜的还有「GIRLS CAN DO ANYTHING」的手机壳。原本单纯的分享日常生活，有韩国网友却在照片底下质问：「你是女权主义者吗？」，以及「不要随便说出带有女权主义的话，这在韩国是个敏感问题」、「不要以宣传女权主义的字眼出现在大众面前」等。
或许是看到一些网友的不满留言，孙娜恩选择删除该则SNS，并引发讨论。有网友表示：「这些人真的是借题发挥」、「女孩子无所不能有问题吗？」、「娜恩太无辜了，一句鼓励女孩的话居然可以被骂成这样」等。
据了解，「GIRLS CAN DO ANYTHING」为法国某品牌的宣传语，孙娜恩因为品牌的画报行程所以前往纽约工作，并与相关产品合照，没想到却被某些网友抨击，实在是一场闹剧。
（图片来源：marcellasne_@Instagram）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻