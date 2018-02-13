Apink孙娜恩删除SNS照片 居然是因为手机壳上的一句话？

Apink孙娜恩删除SNS照片 居然是因为手机壳上的一句话？

明星   2018年2月14日   星期三10:30   JiaJia  

小编自然是无法理解的，女生能做任何事很对啊！但有网友说孙娜恩是「女权主义者」，并表示这是韩国敏感的话题，以及更严重的批判话语，种种原因让孙娜恩删除相关SNS。


Apink孙娜恩近期前往纽约进行画报拍摄，空档时间更新个人Instagram，与粉丝们分享日常，却卷入风波中。



照片中，孙娜恩正在用餐，与她一同入镜的还有「GIRLS CAN DO ANYTHING」的手机壳。原本单纯的分享日常生活，有韩国网友却在照片底下质问：「你是女权主义者吗？」，以及「不要随便说出带有女权主义的话，这在韩国是个敏感问题」、「不要以宣传女权主义的字眼出现在大众面前」等。



或许是看到一些网友的不满留言，孙娜恩选择删除该则SNS，并引发讨论。有网友表示：「这些人真的是借题发挥」、「女孩子无所不能有问题吗？」、「娜恩太无辜了，一句鼓励女孩的话居然可以被骂成这样」等。


据了解，「GIRLS CAN DO ANYTHING」为法国某品牌的宣传语，孙娜恩因为品牌的画报行程所以前往纽约工作，并与相关产品合照，没想到却被某些网友抨击，实在是一场闹剧。

（图片来源：marcellasne_@Instagram）

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留言/评论
  • Sammi Yu
    韓國女權真的超級差的。這議題為什麼敏感，就是那群沙豬怕女生爬到頭上，不是說女權就要高高在上，女性只想爭取與男大致相同的權利而已，並且能相互尊重，韓國人連尊重都很困難嗎？更扯的是連女人都為難女人。
    8小时前
  • Mavis Ko
    連呢句都覺得有問題真係好低能！
    8小时前
  • Hsieh Chung Chih
    結果手機殼全數賣光了...
    8小时前
  • Chan Cheuk Lam
    其實應該係枱面包煙出事
    8小时前
  • Jem Chi Hei
    女權只不過係平權，唔係超權
    6小时前
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