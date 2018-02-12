《孝利家的民宿2》重磅級人物is coming！ 李孝利激動到穿居家服飛奔迎接，觀眾直呼「心臟受不了」
綜藝 2018年2月12日 星期一09:47 Rui
《孝利家的民宿2》又掀起了治癒風，開門迎客的第一天，李氏夫婦迎來了一群柔道部的年輕人。
李尚順和新工讀生潤娥前往超市為客人們買新拖鞋和桑拿服，回到民宿的潤娥又開始整理物品、打掃衛生，努力工作的模樣很是讓老闆李尚順開心，連稱「你合格了」。
另一邊李孝利和客人們一起喝茶聊天，客人中有一名女生是朴寶劍的粉絲，李孝利告訴對方自己是朴寶劍的理想型，還催促對方上網搜索，最後更是親自上陣，找到了相關內容，開心地唸起了新聞。 少女黯然地說：「那只是他小時候喜歡過一陣而已。 」堅決不承認李孝利是自家偶像心目中的女神。不過李孝利也說從來沒有見過朴寶劍本人，十分想看看他。就在李孝利和柔道部的少女們說起朴寶劍時，眾人都不知道短期兼職生就是他們談論的對象。
下集預告中，朴寶劍登場，就連一向見過大世面的李孝利也不敢相信，和潤娥連連表示「不可能，騙人」。 而少女們聽到是朴寶劍更是驚呼聲一片。李孝利更是激動地穿著居家服、帶著一群狗狗們出門迎接，朴寶劍漫步在白色的雪地上，李孝利飛奔過去卻又突然停下，也許是「近鄉情更怯」吧，遇到想要見的人時卻突然膽怯了起來。
朴寶劍雖然只在預告片中短短出現了十多秒卻已經讓觀眾們期待不已，下得了廚房上得了廳堂，連睡覺都帥到爆的朴寶劍讓觀眾們大喊「小心臟受不了」。
「圖：《孝利家的民宿2》」
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