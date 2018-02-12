Boyfriend東玄遺憾未能進入《The Unit》TOP.9，IG寫下感言惹濕淚眶～ 《Return》重新開拍仍無女主角戲份 海報也換成無人文字版 因信賴而聆聽！SEVENTEEN 特別專輯奪 Hanteo 週榜銷量冠軍 《The Unit》金Timoteo未入選限定男團「UNI+ B」仍PO文感謝粉絲一路支持 徐玄自曝「演出當天才接到青瓦台聯絡」，韓網友的關注點卻是？ 《認識的哥哥》宋智孝爆笑登場：「我最適合當MV女主」 金希澈在《認哥》找神童擔任MV導演，訂金竟是一個巴掌！收到禮的神童也回他了一個！ 這可能是「偶像運動大會」史上最美的一幕吧？IreneVS子瑜射箭場上美貌大對決 WINNER回歸在即！梁鉉錫：即將進行新曲MV的拍攝，會投入最高的製作費！ 全智賢生完2胎兩周就素顏外出 好氣色身材依舊 《孝利家民宿2》潤娥教李孝利&李尚順跳TWICE《LIKEY》 42歲韓女星嫁94年生中國小鮮肉 自稱是中國最受歡迎女演員，網民問「你是誰」 Sam Hammington：我兒子長得像曹世鎬吧？ 無懼平昌冬奧來襲 《和遊記》又勇奪同時段收視冠軍啦！ KBS選秀節目《The Unit》最終出道男團&女團的18人名單！ BoA 火速回歸！首張迷你專輯〈ONE SHOT, TWO SHOT〉下週問世 《Produce 48》韓、日各選出6人，組成12人出道？新的投票機制是這樣？Mnet：討論中！ 金莎朗因健康原因退出《Mr.Sunshine》劇組 替代演員未定 EXO世勳將出演網絡電影《獨孤Rewind》挑戰動作片 《那才是我的世界》朴正民苦練琴 從鋼琴0基礎到演奏高難度樂章 韓劇 春節愛嗑劇 – 不分類篇 平昌冬奧會「驚悚」人面鳥撞臉李光洙？！ 其實是頗有淵源的瑞獸哦！ 2PM 李俊昊談全員「再續約」：「這是 JYP 第一次有藝人成為公司理事」！ 2 月份男團品牌評價出爐 防彈少年團再度蟬聯第一！ 《孝利家的民宿2》重磅級人物is coming！ 李孝利激動到穿居家服飛奔迎接，觀眾直呼「心臟受不了」 美《TIME》選出K-POP6大強團 快看看有沒有你家本命團？ 少時就是少時！四成員為秀英歡慶生日 派對現場大跳 Into the New world ♬ 少女時代預備成員Stella近況：出演秀英真人秀 與好友一同進行療癒之旅 徐玄與北韓藝術團合作演出 觀眾起立鼓掌 iKONIC必看！iKON金振煥親姊姊的咖啡廳，愛犬Givangchy也來坐鎮！

《孝利家的民宿2》又掀起了治癒風，開門迎客的第一天，李氏夫婦迎來了一群柔道部的年輕人。

李尚順和新工讀生潤娥前往超市為客人們買新拖鞋和桑拿服，回到民宿的潤娥又開始整理物品、打掃衛生，努力工作的模樣很是讓老闆李尚順開心，連稱「你合格了」。

另一邊李孝利和客人們一起喝茶聊天，客人中有一名女生是朴寶劍的粉絲，李孝利告訴對方自己是朴寶劍的理想型，還催促對方上網搜索，最後更是親自上陣，找到了相關內容，開心地唸起了新聞。 少女黯然地說：「那只是他小時候喜歡過一陣而已。 」堅決不承認李孝利是自家偶像心目中的女神。不過李孝利也說從來沒有見過朴寶劍本人，十分想看看他。就在李孝利和柔道部的少女們說起朴寶劍時，眾人都不知道短期兼職生就是他們談論的對象。

下集預告中，朴寶劍登場，就連一向見過大世面的李孝利也不敢相信，和潤娥連連表示「不可能，騙人」。 而少女們聽到是朴寶劍更是驚呼聲一片。李孝利更是激動地穿著居家服、帶著一群狗狗們出門迎接，朴寶劍漫步在白色的雪地上，李孝利飛奔過去卻又突然停下，也許是「近鄉情更怯」吧，遇到想要見的人時卻突然膽怯了起來。

朴寶劍雖然只在預告片中短短出現了十多秒卻已經讓觀眾們期待不已，下得了廚房上得了廳堂，連睡覺都帥到爆的朴寶劍讓觀眾們大喊「小心臟受不了」。

「圖：《孝利家的民宿2》」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞