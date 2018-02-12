《孝利家的民宿2》重磅级人物is coming！ 李孝利激动到穿居家服飞奔迎接，观众直呼「心脏受不了」

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《孝利家的民宿2》又掀起了治愈风，开门迎客的第一天，李氏夫妇迎来了一群柔道部的年轻人。

李尚顺和新工读生润娥前往超市为客人们买新拖鞋和桑拿服，回到民宿的润娥又开始整理物品、打扫卫生，努力工作的模样很是让老板李尚顺开心，连称「你合格了」。

另一边李孝利和客人们一起喝茶聊天，客人中有一名女生是朴宝剑的粉丝，李孝利告诉对方自己是朴宝剑的理想型，还催促对方上网搜索，最后更是亲自上阵，找到了相关内容，开心地念起了新闻。 少女黯然地说：「那只是他小时候喜欢过一阵而已。 」坚决不承认李孝利是自家偶像心目中的女神。不过李孝利也说从来没有见过朴宝剑本人，十分想看看他。就在李孝利和柔道部的少女们说起朴宝剑时，众人都不知道短期兼职生就是他们谈论的对象。

下集预告中，朴宝剑登场，就连一向见过大世面的李孝利也不敢相信，和润娥连连表示「不可能，骗人」。 而少女们听到是朴宝剑更是惊呼声一片。李孝利更是激动地穿著居家服、带著一群狗狗们出门迎接，朴宝剑漫步在白色的雪地上，李孝利飞奔过去却又突然停下，也许是「近乡情更怯」吧，遇到想要见的人时却突然胆怯了起来。

朴宝剑虽然只在预告片中短短出现了十多秒却已经让观众们期待不已，下得了厨房上得了厅堂，连睡觉都帅到爆的朴宝剑让观众们大喊「小心脏受不了」。

「图：《孝利家的民宿2》」

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