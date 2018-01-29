《葛莱美奖》转播乐评家盛赞防弹少年团 「希望明年能在典礼上看见他们」！
KPOP 2018年1月30日 星期二09:00 施乃琪
权威性毋庸置疑的第 60 届《葛莱美奖》昨日登场，虽然距离韩国乐坛看似遥远，但负责转播的资深乐评家林珍莫对本国歌手信心十足，更点名防弹少年团是「离奖项最近的歌手」！
林珍莫於韩国时间 29 日转播第 60 届《葛莱美奖》时，被另一位主持人问及「韩国艺人中，距离《葛莱美奖》最近呢？」，林珍莫的答案就是「防弹少年团」。
不仅如此，林珍莫更说：「我很希望能看见防弹少年团在 2018 年拿下最佳新人奖 (Best New Artist)。」
因为防弹少年团的缘故，去年开始许多人才第一次认识所谓的「告示牌百大单曲榜」(Billboard Hot 100)、「告示牌两百强专辑榜」(Billboard 200)⋯⋯等国际性榜单，同时也发现以纯韩语歌曲仍旧有机会在国际音乐市场中获得青睐。
作为第一组登上美国大型音乐颁奖典礼《American Music Awards》表演的团体，防弹少年团究竟会不会再创纪录进入《葛莱美奖》殿堂呢？就让我们拭目以待吧！
（照片来源：Big Hit Entertainment）
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