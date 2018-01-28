鄭容和入伍前最後一場演唱會上崩潰痛哭，看得心都碎了T^T

鄭容和入伍前最後一場演唱會上崩潰痛哭，看得心都碎了T^T

明星   2018年1月29日   星期一07:00   ZJM  

CNBLUE鄭容和在1月27日香港演唱會上，演唱《One Fine Day》到一半開始抱著立式麥克風痛哭。 還問大家：「會等我的吧？ 」

在演唱《One Fine Day》到一半時，鄭容和控制不住淚水，不斷在擦拭眼淚，還敬業地強忍著繼續唱「那天，那天，那天~」看到他的淚光，就算不是粉絲也會心疼吧~




鄭容和在演唱會中問道：「非常抱歉突然告知各位這個消息。 會等待2年後再見的日子。 各位會等我的吧？ 」

▼鄭容和演唱會的《One Fine Day》演唱片段

當天演唱會是海外巡演的最後一場，26日FNC Entertainment表示鄭容和將於3月5日入伍，這對於鄭容和的粉絲來說，無疑是非常震驚的消息。 另外，鄭容和因為慶熙大學入學事件從所有節目下車。

圖：YouTube KpopLun視頻截圖

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留言/評論
  • Sammi Chung
    其實距真係好乖仔，我都唔明d網民點解要咁樣對距！d明星咪就係咁樣俾你地班仆街逼死，逼到覺得無氣透就做傻事囉！你估人地做歌手真係咁易架，你班仆街靜係識得用把西口用對爛手嚟叼人地唔岩，難道你地班仆街就無做過錯事既時候？明星就等於神？唔可以做錯事？痴孖根
    6小時前
  • Connie Chan
    看到真的心痛😓自己的眼淚一直流下😭希望入伍可以讓容和沉澱一下，兩年後退伍時，期待更成熟更優秀的容和回歸幕前！你真的很有才華，不會被埋沒的，永遠支持你💕🤘🎸💞
    4小時前
  • Melody Chow
    容和呀～～～等你喲！
    9小時前
  • Tammy Loh
    黄恵玲 this is so saddd 😞
    4小時前
  • Huishan Yip
    Mei Hsin Jeannie Ang 😞 but his hair last warning
    5小時前
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