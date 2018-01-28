鄭容和入伍前最後一場演唱會上崩潰痛哭，看得心都碎了T^T

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CNBLUE鄭容和在1月27日香港演唱會上，演唱《One Fine Day》到一半開始抱著立式麥克風痛哭。 還問大家：「會等我的吧？ 」

在演唱《One Fine Day》到一半時，鄭容和控制不住淚水，不斷在擦拭眼淚，還敬業地強忍著繼續唱「那天，那天，那天~」看到他的淚光，就算不是粉絲也會心疼吧~









鄭容和在演唱會中問道：「非常抱歉突然告知各位這個消息。 會等待2年後再見的日子。 各位會等我的吧？ 」

▼鄭容和演唱會的《One Fine Day》演唱片段



當天演唱會是海外巡演的最後一場，26日FNC Entertainment表示鄭容和將於3月5日入伍，這對於鄭容和的粉絲來說，無疑是非常震驚的消息。 另外，鄭容和因為慶熙大學入學事件從所有節目下車。

圖：YouTube KpopLun視頻截圖

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