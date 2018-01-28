郑容和入伍前最后一场演唱会上崩溃痛哭，看得心都碎了T^T
明星 2018年1月29日 星期一07:00 ZJM
CNBLUE郑容和在1月27日香港演唱会上，演唱《One Fine Day》到一半开始抱著立式麦克风痛哭。 还问大家：「会等我的吧？ 」
在演唱《One Fine Day》到一半时，郑容和控制不住泪水，不断在擦拭眼泪，还敬业地强忍著继续唱「那天，那天，那天~」看到他的泪光，就算不是粉丝也会心疼吧~
郑容和在演唱会中问道：「非常抱歉突然告知各位这个消息。 会等待2年后再见的日子。 各位会等我的吧？ 」
▼郑容和演唱会的《One Fine Day》演唱片段
当天演唱会是海外巡演的最后一场，26日FNC Entertainment表示郑容和将於3月5日入伍，这对於郑容和的粉丝来说，无疑是非常震惊的消息。 另外，郑容和因为庆熙大学入学事件从所有节目下车。
图：YouTube King Drama视频截图
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留言/评论
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其實距真係好乖仔，我都唔明d網民點解要咁樣對距！d明星咪就係咁樣俾你地班仆街逼死，逼到覺得無氣透就做傻事囉！你估人地做歌手真係咁易架，你班仆街靜係識得用把西口用對爛手嚟叼人地唔岩，難道你地班仆街就無做過錯事既時候？明星就等於神？唔可以做錯事？痴孖根
8小时前
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看到真的心痛😓自己的眼淚一直流下😭希望入伍可以讓容和沉澱一下，兩年後退伍時，期待更成熟更優秀的容和回歸幕前！你真的很有才華，不會被埋沒的，永遠支持你💕🤘🎸💞
5小时前
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Mei Hsin Jeannie Ang 😞 but his hair last warning
7小时前
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黄恵玲 this is so saddd 😞
6小时前