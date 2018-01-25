Highlight 起光為 RAINZ 迷你二輯贈歌　前後輩溫馨互相加油！

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《Produce 101》第二季出身的限定男團 RAINZ，最近帶著收錄有 Highlight 成員起光創作曲的迷你二輯回歸。前後輩這幾天也隔空互相加油，互動十分溫馨！

起光於 RAINZ 發行〈Shake You Up〉當天在自己的 Instagram 上寫道：「透過我寫的先行曲 “Music Up”，我參與了很帥氣的晚輩 RAINZ 們的專輯。真的很希望很努力的 RAINZ 能發展得很好呢，請大家多多關注、愛他們！！」

而 RAINZ 也在發片 showcase 中透露：「收到了平時就很尊敬的前輩給的歌，真的感覺很榮幸，而且 Highlight 前輩們也是我們的偶像。」他們說：「有機會的話，我們一定要去找他們親口道謝。我們會認真地演唱這首歌的。」





雖然不曉得作為期間限定團體的 RAINZ 將攜手走多久，但希望他們能發展得很好囉！





（照片與影片來源：Around US、RAINZ、TVDaily）

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