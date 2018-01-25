Highlight 起光为 RAINZ 迷你二辑赠歌　前后辈温馨互相加油！

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《Produce 101》第二季出身的限定男团 RAINZ，最近带著收录有 Highlight 成员起光创作曲的迷你二辑回归。前后辈这几天也隔空互相加油，互动十分温馨！

起光於 RAINZ 发行〈Shake You Up〉当天在自己的 Instagram 上写道：「透过我写的先行曲 “Music Up”，我参与了很帅气的晚辈 RAINZ 们的专辑。真的很希望很努力的 RAINZ 能发展得很好呢，请大家多多关注、爱他们！！」

而 RAINZ 也在发片 showcase 中透露：「收到了平时就很尊敬的前辈给的歌，真的感觉很荣幸，而且 Highlight 前辈们也是我们的偶像。」他们说：「有机会的话，我们一定要去找他们亲口道谢。我们会认真地演唱这首歌的。」





虽然不晓得作为期间限定团体的 RAINZ 将携手走多久，但希望他们能发展得很好罗！





（照片与影片来源：Around US、RAINZ、TVDaily）

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