金賢重終於重獲清白？！ 檢方指控前女友詐騙未遂 求刑1年4個月

經過近4年的法庭攻防戰，金賢重與前女友的案件終於快要真相大白！ 然而聲名上的損失要如何才能獲得補償T^T

今日韓國檢方宣佈，以詐騙未遂等嫌疑判處金賢重前女友A某有期徒刑1年4個月。

首爾東部地方法院刑事4團於1月22日進行了法庭辯論，檢方對A某求刑1年4個月，求刑理由是：在沒收檢查的手機中發現了A某偽造的與懷孕相關的簡訊；孕檢照片有被動過手腳、疑似合成的痕跡 ；A某不顧暴力導致流產是虛假事實、仍然進行訴訟，最終止於詐騙未遂；向媒體宣稱因暴力導致流產，屬於出具虛假事實的行為。



裁判部宣佈下一次法庭辯論是2月8日，該案從2017年3月開始，至今已經進行8次公判。

A某於2014年5月起訴金賢重，稱「被金賢重施加暴力、導致胎兒流產」，次年5月提出損害賠償訴訟、要求金賢重賠款16億韓元，遭到金賢重反訴，稱A某「以流產、打胎等謊言索取巨額賠償」。

2016年8月一審期間，法院宣佈金賢重勝訴，命令「A某向金賢重支付1億韓元」。 A某不服並進行了抗訴，然而在2017年1月被以詐騙未遂的嫌疑起訴，裁判部表示「先觀望詐騙未遂嫌疑的判決結果，之後再進行公判」。

看到消息後，韓國網友紛紛為金賢重鳴不平：如果其實一切都是A某編造的鬧劇，金賢重與粉絲們遭受的傷害和損失，誰來彌補？



（圖源：TV DAILY）

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