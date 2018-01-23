金贤重终於重获清白？！ 检方指控前女友诈骗未遂 求刑1年4个月

经过近4年的法庭攻防战，金贤重与前女友的案件终於快要真相大白！ 然而声名上的损失要如何才能获得补偿T^T
今日韩国检方宣布，以诈骗未遂等嫌疑判处金贤重前女友A某有期徒刑1年4个月。
首尔东部地方法院刑事4团於1月22日进行了法庭辩论，检方对A某求刑1年4个月，求刑理由是：在没收检查的手机中发现了A某伪造的与怀孕相关的简讯；孕检照片有被动过手脚、疑似合成的痕迹 ；A某不顾暴力导致流产是虚假事实、仍然进行诉讼，最终止於诈骗未遂；向媒体宣称因暴力导致流产，属於出具虚假事实的行为。
裁判部宣布下一次法庭辩论是2月8日，该案从2017年3月开始，至今已经进行8次公判。
A某於2014年5月起诉金贤重，称「被金贤重施加暴力、导致胎儿流产」，次年5月提出损害赔偿诉讼、要求金贤重赔款16亿韩元，遭到金贤重反诉，称A某「以流产、打胎等谎言索取巨额赔偿」。
2016年8月一审期间，法院宣布金贤重胜诉，命令「A某向金贤重支付1亿韩元」。 A某不服并进行了抗诉，然而在2017年1月被以诈骗未遂的嫌疑起诉，裁判部表示「先观望诈骗未遂嫌疑的判决结果，之后再进行公判」。
看到消息后，韩国网友纷纷为金贤重鸣不平：如果其实一切都是A某编造的闹剧，金贤重与粉丝们遭受的伤害和损失，谁来弥补？
（图源：TV DAILY）
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