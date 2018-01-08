【影評】《與神同行》：【人間尚有愛，地獄也有情】

韓國電影在近年的製作成本越來越高，前年的《屍殺列車》和去年的《軍艦島》先後開創紀錄，今年的《與神同行》再破紀錄斥資超過400億韓圜拍攝，改編自周浩旻的同名熱門網絡漫畫，由三位地獄使者帶領十九年一遇的貴人──生前英勇犧牲的消防員金自鴻(車太鉉 飾)走進七個各具特色的地獄接受七七四十九天的審判。

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《與神同行》的故事架構和主題脈絡並非特別，當中以人類死後對人生回望和反思的題材屢見不鮮，不過今回透過一位生前似乎毫無做過壞事的主角切入，也是很有趣的設定。過程中除了可以由他的視角走到不同地獄，見識各式各樣刑罰，而這些地獄和刑罰受到佛教思想所影響，當中包含七種罪：說謊、怠惰、不義、背叛、暴力、殺人和天倫。另一有趣之處是三位地獄使者需要他成功通過審判才能投胎，故此會化身如律師為其辯護，過程中令人覺得地獄也有功利或者人性的一面。



各個地獄都會檢視死者的人生各種事情，從中呈現每個看似一生正直的人，都可能會有各種陰暗面，當中的罪行可能出於善意和有苦衷，希望安慰失去親友的人、看見別人有難卻無能為力、對家庭負擔的過份執著等等，但在不同判官眼中或許都已經是罪行。然而人間有愛，地獄也不一定無情，人類基本上不會沒有任何「罪行」，那怕是對某些事的藉口抑或生死存亡之際的抉擇，只是背後都可能有不同原因而驅使那刻的行為，人根本沒有完美，總會有些缺失遺憾便已經離世，因此各種判官其實會因應不同的情況而作出判決，並非我們想像中的冷血決斷。



另外透過主角經歷審判時連結到尚在人間的母親之關係，反映有些人在生時有很多事情不懂得珍惜和面對，直至死後才後悔已經太遲，尤其是電影中李政宰飾演閻羅王所說出的對白便道盡這個主旨。只是電影在這方面也同時走不出韓國電影較為煽情的套路，當中的情緒推得太過極致，如果在情感表達可以自然一點而非現在較刻意地描述，效果或許更感人。



另一個較為可惜之處是整部電影雖然製作費比過往高昂，可是當中的特技效果比《屍殺列車》反而差了，後者在人山人海拖著列車的一幕仍然有頗為真實的恐怖感，但《與神同行》中使者們在地獄與人間來回穿插的過程或者呈現不同地獄的刑罰方式時都有些「穿崩」，看上去有比較突出的「層次」，沒有予人較為自然的視覺效果。



當然整部電影還是可觀，既有感人情節、又有幽默對白，還有飛天遁地和動作場面，七個地獄也花上不少心思設計，各種娛樂元素兼備。觀乎電影尾段，《與神同行》應該還有一部續集(漫畫其實都有後續)，當中的角色將會有大為不同，但故事似乎會繼續探討「人間尚有愛，地獄也有情」的題旨。



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（圖片來源：網絡＆Edko Films Limited）

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