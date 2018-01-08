【影评】《与神同行》：【人间尚有爱，地狱也有情】

韩国电影在近年的制作成本越来越高，前年的《尸杀列车》和去年的《军舰岛》先后开创纪录，今年的《与神同行》再破纪录斥资超过400亿韩圜拍摄，改编自周浩旻的同名热门网络漫画，由三位地狱使者带领十九年一遇的贵人――生前英勇牺牲的消防员金自鸿(车太铉 饰)走进七个各具特色的地狱接受七七四十九天的审判。
＊感谢（「电影・宇言」Facebook Fanpage）为我们带来的文章！大家去Like下这个page吧！
《与神同行》的故事架构和主题脉络并非特别，当中以人类死后对人生回望和反思的题材屡见不鲜，不过今回透过一位生前似乎毫无做过坏事的主角切入，也是很有趣的设定。过程中除了可以由他的视角走到不同地狱，见识各式各样刑罚，而这些地狱和刑罚受到佛教思想所影响，当中包含七种罪：说谎、怠惰、不义、背叛、暴力、杀人和天伦。另一有趣之处是三位地狱使者需要他成功通过审判才能投胎，故此会化身如律师为其辩护，过程中令人觉得地狱也有功利或者人性的一面。
各个地狱都会检视死者的人生各种事情，从中呈现每个看似一生正直的人，都可能会有各种阴暗面，当中的罪行可能出於善意和有苦衷，希望安慰失去亲友的人、看见别人有难却无能为力、对家庭负担的过份执著等等，但在不同判官眼中或许都已经是罪行。然而人间有爱，地狱也不一定无情，人类基本上不会没有任何「罪行」，那怕是对某些事的藉口抑或生死存亡之际的抉择，只是背后都可能有不同原因而驱使那刻的行为，人根本没有完美，总会有些缺失遗憾便已经离世，因此各种判官其实会因应不同的情况而作出判决，并非我们想像中的冷血决断。
另外透过主角经历审判时连结到尚在人间的母亲之关系，反映有些人在生时有很多事情不懂得珍惜和面对，直至死后才后悔已经太迟，尤其是电影中李政宰饰演阎罗王所说出的对白便道尽这个主旨。只是电影在这方面也同时走不出韩国电影较为煽情的套路，当中的情绪推得太过极致，如果在情感表达可以自然一点而非现在较刻意地描述，效果或许更感人。
另一个较为可惜之处是整部电影虽然制作费比过往高昂，可是当中的特技效果比《尸杀列车》反而差了，后者在人山人海拖著列车的一幕仍然有颇为真实的恐怖感，但《与神同行》中使者们在地狱与人间来回穿插的过程或者呈现不同地狱的刑罚方式时都有些「穿崩」，看上去有比较突出的「层次」，没有予人较为自然的视觉效果。
当然整部电影还是可观，既有感人情节、又有幽默对白，还有飞天遁地和动作场面，七个地狱也花上不少心思设计，各种娱乐元素兼备。观乎电影尾段，《与神同行》应该还有一部续集(漫画其实都有后续)，当中的角色将会有大为不同，但故事似乎会继续探讨「人间尚有爱，地狱也有情」的题旨。
想看更多不同电影的影评可以到「电影・宇言」Facebook Fanpage及「电影・宇言」网志阅览！
（图片来源：网络＆Edko Films Limited）
写手组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们