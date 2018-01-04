MBLAQ G.O回應粉絲質疑：「戀愛結婚，並不代表忘記和欺瞞大家」

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昨日，MBLAQ成員G.O通過粉絲官咖發文，表示「一瞬間也從未忘記或欺瞞粉絲」。

G.O在1月2日上午被爆出正在與演員崔藝瑟戀愛，隨後在個人IG公開兩人合照，表示：「本想在不久後親口告訴大家，但很遺憾被新聞先報導了，但我覺得這是喜悅的消息。 在我以最平凡的模樣生活時遇到的姻緣，就是崔藝瑟。 是接納我很多方面，也給我體諒的人。 我真的很幸福，相信這份幸福也能傳遞給愛我的人。 」



然而隨後有粉絲發現，兩人其實經常通過SNS秘密秀恩愛，還翻出了去年9月崔藝瑟PO在官咖的文，對此表示很受傷。

所以昨日上午，G.O在自己的粉絲官咖PO文，表示自己從未忘記或欺瞞粉絲。

「因為公司的財務問題和錯誤的經營方式，不得已與兩位成員離別。 過了一段時間後，我和昇昊、Mir才知道公司瀕臨破產。 但我們想守護MBLAQ這個名字。 曾經拜託公司發佈新聞澄清外界對我們的誤會，但公司卻拒絕了，條件是解除了和成員們的合約，因為這是公司的錯誤。 」

「當時我真的很痛苦。 這痛苦在6個月的時間裡支配了我的身心，每天飲酒度日。 因為憂鬱而不敢出門，因而連人際關係都斷絕了，甚至家人的電話也不敢接。 」



後來出了《鏡子》這張專輯，但評論很不好，對粉絲也很抱歉，然後就到了服兵役的年紀，開始過著非常平凡的生活。

「好幾次想過，乾脆不做歌手了吧。 因為很怕再被他人擺佈，怕在某一瞬間失去愛我的粉絲、日夜為我們費心的經紀人、造型師，甚至朋友們。 從前的我似乎每天都生活離別中。 」

最後G.O決定：「要為自己而活，再也不要把別人的幸福誤以為是自己的幸福。 如果有我的人出現，我一定要好好守護。 就在我通過各種經歷建立新的價值觀時，遇見了崔藝瑟。 我很驚訝，居然可以無憂無慮地享受幸福。 我很理解女人被愛時想要向周圍朋友炫耀的心情，所以沒有叮囑她IG的PO文。 」



關於粉絲指責他欺騙大家，G.O.表示：「我認為歌手和粉絲的關係應該是通過舞臺見面，而不是要互相承認每一個私人領域才能成立。 哪怕一瞬間也沒有忘記或欺騙過各位A+（MBLAQ歌迷名稱）。 大家是給予我莫大榮光的人，我想要報答這榮光。 真心感謝支援這次事件的所有人。 」

G.O還表示，他一直在跟公司爭取辦一場粉絲見面會，甚至願意自掏腰包親自辦，把大家好奇的一切都講出來，而嘉賓就請Mir來擔任，但「不知為什麼有人猜測我要在粉絲見面會上公開女友」？

G.O說：「我成長在平凡和睦的家庭裡，和相愛的人戀愛結婚，也是我人生的目標和夢想。 」



偶像戀愛真的不易T^T相信粉絲也是一時失落，畢竟曾經為他應援過，看到他找到幸福，應該是值得開心的事呀！

（圖源：G.O IG）

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