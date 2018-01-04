MBLAQ G.O回应粉丝质疑：「恋爱结婚，并不代表忘记和欺瞒大家」

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昨日，MBLAQ成员G.O通过粉丝官咖发文，表示「一瞬间也从未忘记或欺瞒粉丝」。

G.O在1月2日上午被爆出正在与演员崔艺瑟恋爱，随后在个人IG公开两人合照，表示：「本想在不久后亲口告诉大家，但很遗憾被新闻先报导了，但我觉得这是喜悦的消息。 在我以最平凡的模样生活时遇到的姻缘，就是崔艺瑟。 是接纳我很多方面，也给我体谅的人。 我真的很幸福，相信这份幸福也能传递给爱我的人。 」



然而随后有粉丝发现，两人其实经常通过SNS秘密秀恩爱，还翻出了去年9月崔艺瑟PO在官咖的文，对此表示很受伤。

所以昨日上午，G.O在自己的粉丝官咖PO文，表示自己从未忘记或欺瞒粉丝。

「因为公司的财务问题和错误的经营方式，不得已与两位成员离别。 过了一段时间后，我和升昊、Mir才知道公司濒临破产。 但我们想守护MBLAQ这个名字。 曾经拜托公司发布新闻澄清外界对我们的误会，但公司却拒绝了，条件是解除了和成员们的合约，因为这是公司的错误。 」

「当时我真的很痛苦。 这痛苦在6个月的时间里支配了我的身心，每天饮酒度日。 因为忧郁而不敢出门，因而连人际关系都断绝了，甚至家人的电话也不敢接。 」



后来出了《镜子》这张专辑，但评论很不好，对粉丝也很抱歉，然后就到了服兵役的年纪，开始过著非常平凡的生活。

「好几次想过，干脆不做歌手了吧。 因为很怕再被他人摆布，怕在某一瞬间失去爱我的粉丝、日夜为我们费心的经纪人、造型师，甚至朋友们。 从前的我似乎每天都生活离别中。 」

最后G.O决定：「要为自己而活，再也不要把别人的幸福误以为是自己的幸福。 如果有我的人出现，我一定要好好守护。 就在我通过各种经历建立新的价值观时，遇见了崔艺瑟。 我很惊讶，居然可以无忧无虑地享受幸福。 我很理解女人被爱时想要向周围朋友炫耀的心情，所以没有叮嘱她IG的PO文。 」



关於粉丝指责他欺骗大家，G.O.表示：「我认为歌手和粉丝的关系应该是通过舞台见面，而不是要互相承认每一个私人领域才能成立。 哪怕一瞬间也没有忘记或欺骗过各位A+（MBLAQ歌迷名称）。 大家是给予我莫大荣光的人，我想要报答这荣光。 真心感谢支援这次事件的所有人。 」

G.O还表示，他一直在跟公司争取办一场粉丝见面会，甚至愿意自掏腰包亲自办，把大家好奇的一切都讲出来，而嘉宾就请Mir来担任，但「不知为什么有人猜测我要在粉丝见面会上公开女友」？

G.O说：「我成长在平凡和睦的家庭里，和相爱的人恋爱结婚，也是我人生的目标和梦想。 」



偶像恋爱真的不易T^T相信粉丝也是一时失落，毕竟曾经为他应援过，看到他找到幸福，应该是值得开心的事呀！

（图源：G.O IG）

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