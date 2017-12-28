《SM STATION 2》年末最後作品 全員登場獻唱〈Dear My Friend〉
KPOP 2017年12月28日 星期四10:43 施乃琪
走了將近一年的 SM Entertainment 數位音源企劃《STATION 2》也即將迎來尾聲，一向團結的 SM 家族決定推出大合唱歌曲，而 SHINee 成員鐘鉉也將在其中「現聲」！
《STATION 2》將於本週五（29 日）發表今年由 SM Entertainment 旗下藝人攜手合唱的 “Dear My Family”，溫柔地為動盪的 2017 年拉下帷幕。
“Dear My Family” 是 SM 當家作曲家劉英振收錄在第三張專輯中的 R&B 歌曲，去年 SM 移師日本東京舉行家族演唱會時，安七炫 (KangTa)、BoA、TRAX、Super Junior、少女時代、SHINee、f(x)、EXO、Red Velvet、NCT⋯⋯等歷代的 SM 代表偶像也重新向這首歌曲致敬。
這一次，“Dear My Family” 除了音源之外，也將推出收錄了現場表演實況與幕後花絮的影片。特別的是，SM 依照旗下藝人的期望，將把這首歌曲的音源收入捐予 UNICEF，讓大眾在溫暖美好的和聲中，永遠記住鐘鉉的歌聲與力量。
（照片來源：SM Entertainment）
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SM家族....報導中為何獨漏「TVXQ! 東方神起!」
允浩昌珉今年沒有參加嘛？
6小時前
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今年最後悔的就是SM家族的演唱會沒來台灣...
5小時前
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