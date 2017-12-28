《SM STATION 2》年末最后作品　全员登场献唱〈Dear My Friend〉

走了将近一年的 SM Entertainment 数位音源企划《STATION 2》也即将迎来尾声，一向团结的 SM 家族决定推出大合唱歌曲，而 SHINee 成员钟铉也将在其中「现声」！
《STATION 2》将於本周五（29 日）发表今年由 SM Entertainment 旗下艺人携手合唱的 “Dear My Family”，温柔地为动荡的 2017 年拉下帷幕。
“Dear My Family” 是 SM 当家作曲家刘英振收录在第三张专辑中的 R&B 歌曲，去年 SM 移师日本东京举行家族演唱会时，安七炫 (KangTa)、BoA、TRAX、Super Junior、少女时代、SHINee、f(x)、EXO、Red Velvet、NCT⋯⋯等历代的 SM 代表偶像也重新向这首歌曲致敬。
这一次，“Dear My Family” 除了音源之外，也将推出收录了现场表演实况与幕后花絮的影片。特别的是，SM 依照旗下艺人的期望，将把这首歌曲的音源收入捐予 UNICEF，让大众在温暖美好的和声中，永远记住钟铉的歌声与力量。
（照片来源：SM Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究