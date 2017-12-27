Miss A也難逃7年魔咒 今日正式宣佈解散
明星 2017年12月27日 星期三10:37 Rui
韓國歌壇一直有「7年魔咒」的說法，無論多火的女團都撐不過7年，而這一次Miss A仿佛再一次驗證了這個魔咒。 12月27日，JYP娛樂宣佈出道7年的Miss A正式解散。
Miss A中的4名成員Fei和秀智分別於去年5月和今年8月與JYP續約。 合約到期的Jia去年5月正式退出，Min也在今年4月合約期滿後選擇不續約。 其實從那個時候起Miss A已經是名存實亡，各成員已選擇分道揚鑣。
7年前的2010年7月，Miss A攜出道曲《Bad Girl Good Girl》重磅出道，作為新人當年就在《Asian Music Awards》上斬獲「年度最佳歌曲」和「最佳新人獎」兩座大獎，實力超群。 之後陸續推出了《Independent Women》、《Hush》、《Touch》等膾炙人口的歌曲，一度站上歌壇頂峰。
「圖：MISS A」
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留言/評論
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秀智與她的孩子們早就名存實亡 不意外阿😑 比較意外Fei還繼續續約第二次...
11小時前
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說真的，公司都只捧秀智，對其他的團員一概不太理會，這團會還有未來嗎？
10小時前
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預料之中，公司感覺一面捧老幺而忽略了其他三人，明明她們舞蹈和現場勢力這麼強，真浪費
10小時前
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