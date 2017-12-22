Zion.T被網友指責沒去弔唁鐘鉉，對此他回應：「我去了，難道是為了被拍到照片才去的嗎？」

Zion.T透過IG限時動態公開了收到的私信，有網友質疑他為何沒有去弔唁，對此他也做出了回應。

Zion.T透過IG限時動態公開了收到的私信，該名網友的質問：「為什麼沒有去鐘鉉的葬禮呢？」、「不管怎樣你們兩個是至親的話，難道不該去露個臉？」、「凌晨還關注了Key吧..」、「你都說不要只根據在節目看到的樣子去評斷，那你在節目外也要展現好的樣子。」而Zion.T也在此訊息留言中表示：「我去了」、「記者當時都已經離開了，我也是人，我也會傷心，難道去弔唁是為了讓記者拍到照片嗎？我很難過。」



還有另一名網友表示：「那是什麼哀悼方式？還真新鮮啊」、「不是啊，其他的我不想問，為什麼又關注鐘鉉了？」、「當初你背叛了孝燮去YG的時候，前輩的電話也是挑著接。曾經關係好的朋友也不去弔唁，就這樣發發Ins沒關係嗎？」Zion.T對此訊息也回覆：「我很晚才去弔唁的，當時正好遇到Key才加了關注，您現在似乎沒有罵我的理由吧！祝您晚安。」而該名網友也立即道歉表示：「真的很抱歉，祝您晚安，Zion.T加油。」



這些留言公開後，網友批判聲不斷高漲，也引來粉絲關心。Zion.T也再發文表示：「謝謝大家的關心，我沒事。」



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