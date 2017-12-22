Zion.T被網友指責沒去弔唁鐘鉉，對此他回應：「我去了，難道是為了被拍到照片才去的嗎？」

Zion.T被網友指責沒去弔唁鐘鉉，對此他回應：「我去了，難道是為了被拍到照片才去的嗎？」

明星   2017年12月22日   星期五13:25   Yuan  

Zion.T透過IG限時動態公開了收到的私信，有網友質疑他為何沒有去弔唁，對此他也做出了回應。

Zion.T透過IG限時動態公開了收到的私信，該名網友的質問：「為什麼沒有去鐘鉉的葬禮呢？」、「不管怎樣你們兩個是至親的話，難道不該去露個臉？」、「凌晨還關注了Key吧..」、「你都說不要只根據在節目看到的樣子去評斷，那你在節目外也要展現好的樣子。」而Zion.T也在此訊息留言中表示：「我去了」、「記者當時都已經離開了，我也是人，我也會傷心，難道去弔唁是為了讓記者拍到照片嗎？我很難過。」

還有另一名網友表示：「那是什麼哀悼方式？還真新鮮啊」、「不是啊，其他的我不想問，為什麼又關注鐘鉉了？」、「當初你背叛了孝燮去YG的時候，前輩的電話也是挑著接。曾經關係好的朋友也不去弔唁，就這樣發發Ins沒關係嗎？」Zion.T對此訊息也回覆：「我很晚才去弔唁的，當時正好遇到Key才加了關注，您現在似乎沒有罵我的理由吧！祝您晚安。」而該名網友也立即道歉表示：「真的很抱歉，祝您晚安，Zion.T加油。」

這些留言公開後，網友批判聲不斷高漲，也引來粉絲關心。Zion.T也再發文表示：「謝謝大家的關心，我沒事。」

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留言/評論
  • 陳芊豫
    說真的，鐘鉉的離世讓人不捨難過，可是每個人弔唁的方式不同，為什麼非要在找你、妳眼前看見才算有，媒體沒拍到也要責怪，沒發文也要譴責，為什麼越來越多憂鬱患者，都是網路殺人魔造成的⋯⋯
    2017年12月22日 16:20
  • Rachel Cheung
    那個女生走出來大家看到了拍照了又說人家搶鏡頭，現在看不到拍不到又說人家沒出席，其實想怎樣呢？要先報到會什麼時候到什麼時候離開，申請批准書才可以嗎？
    2017年12月22日 16:25
  • CheShin Chew
    一堆無知的人在那裡假正義 蠢的話真的別出來秀下限
    2017年12月22日 16:06
  • 賴佩君
    每個人想要懷念哥哥的方式都不一樣 需要他離開之後才在那裡狩獵嗎？ 這根本就是你們想要拿哥哥出來吵新聞的手段而已吧 他都離開了 就讓他靜靜離開不行嗎
    2017年12月22日 16:28
  • 王靖宜
    拜託每個人說話之前都經過大腦好不好 你一句花了五秒鐘五分鐘打出來的話 有可能造成對方多大的傷害 失去鐘鉉誰都不好受阿... 他今天就算有事沒到場 也不代表他不愛鐘鉉阿
    2017年12月22日 17:01
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