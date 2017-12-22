Zion.T被网友指责没去吊唁钟铉，对此他回应：「我去了，难道是为了被拍到照片才去的吗？」

Zion.T被网友指责没去吊唁钟铉，对此他回应：「我去了，难道是为了被拍到照片才去的吗？」

明星   2017年12月22日   星期五13:25   Yuan  

Zion.T透过IG限时动态公开了收到的私信，有网友质疑他为何没有去吊唁，对此他也做出了回应。

Zion.T透过IG限时动态公开了收到的私信，该名网友的质问：「为什么没有去钟铉的葬礼呢？」、「不管怎样你们两个是至亲的话，难道不该去露个脸？」、「凌晨还关注了Key吧..」、「你都说不要只根据在节目看到的样子去评断，那你在节目外也要展现好的样子。」而Zion.T也在此讯息留言中表示：「我去了」、「记者当时都已经离开了，我也是人，我也会伤心，难道去吊唁是为了让记者拍到照片吗？我很难过。」

还有另一名网友表示：「那是什么哀悼方式？还真新鲜啊」、「不是啊，其他的我不想问，为什么又关注钟铉了？」、「当初你背叛了孝燮去YG的时候，前辈的电话也是挑著接。曾经关系好的朋友也不去吊唁，就这样发发Ins没关系吗？」Zion.T对此讯息也回覆：「我很晚才去吊唁的，当时正好遇到Key才加了关注，您现在似乎没有骂我的理由吧！祝您晚安。」而该名网友也立即道歉表示：「真的很抱歉，祝您晚安，Zion.T加油。」

这些留言公开后，网友批判声不断高涨，也引来粉丝关心。Zion.T也再发文表示：「谢谢大家的关心，我没事。」

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留言/评论
  • 陳芊豫
    說真的，鐘鉉的離世讓人不捨難過，可是每個人弔唁的方式不同，為什麼非要在找你、妳眼前看見才算有，媒體沒拍到也要責怪，沒發文也要譴責，為什麼越來越多憂鬱患者，都是網路殺人魔造成的⋯⋯
    2017年12月22日 16:20
  • Rachel Cheung
    那個女生走出來大家看到了拍照了又說人家搶鏡頭，現在看不到拍不到又說人家沒出席，其實想怎樣呢？要先報到會什麼時候到什麼時候離開，申請批准書才可以嗎？
    2017年12月22日 16:25
  • CheShin Chew
    一堆無知的人在那裡假正義 蠢的話真的別出來秀下限
    2017年12月22日 16:06
  • 賴佩君
    每個人想要懷念哥哥的方式都不一樣 需要他離開之後才在那裡狩獵嗎？ 這根本就是你們想要拿哥哥出來吵新聞的手段而已吧 他都離開了 就讓他靜靜離開不行嗎
    2017年12月22日 16:28
  • 王靖宜
    拜託每個人說話之前都經過大腦好不好 你一句花了五秒鐘五分鐘打出來的話 有可能造成對方多大的傷害 失去鐘鉉誰都不好受阿... 他今天就算有事沒到場 也不代表他不愛鐘鉉阿
    2017年12月22日 17:01
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