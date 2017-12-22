Zion.T被网友指责没去吊唁钟铉，对此他回应：「我去了，难道是为了被拍到照片才去的吗？」

Zion.T透过IG限时动态公开了收到的私信，有网友质疑他为何没有去吊唁，对此他也做出了回应。

Zion.T透过IG限时动态公开了收到的私信，该名网友的质问：「为什么没有去钟铉的葬礼呢？」、「不管怎样你们两个是至亲的话，难道不该去露个脸？」、「凌晨还关注了Key吧..」、「你都说不要只根据在节目看到的样子去评断，那你在节目外也要展现好的样子。」而Zion.T也在此讯息留言中表示：「我去了」、「记者当时都已经离开了，我也是人，我也会伤心，难道去吊唁是为了让记者拍到照片吗？我很难过。」



还有另一名网友表示：「那是什么哀悼方式？还真新鲜啊」、「不是啊，其他的我不想问，为什么又关注钟铉了？」、「当初你背叛了孝燮去YG的时候，前辈的电话也是挑著接。曾经关系好的朋友也不去吊唁，就这样发发Ins没关系吗？」Zion.T对此讯息也回覆：「我很晚才去吊唁的，当时正好遇到Key才加了关注，您现在似乎没有骂我的理由吧！祝您晚安。」而该名网友也立即道歉表示：「真的很抱歉，祝您晚安，Zion.T加油。」



这些留言公开后，网友批判声不断高涨，也引来粉丝关心。Zion.T也再发文表示：「谢谢大家的关心，我没事。」



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