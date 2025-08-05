「童颜女神」张娜拉将特别出演《模范计程车3》！与李帝勋和「好友」表艺珍展开合作，饰演角色令人期待

《模范计程车3》预计在11月播出！想快点看到啊（敲碗
《模范计程车》（模范的士）改编自同名网路漫画，是一部由蒙上神秘面纱的地下秘密计程车公司「彩虹运输」和计程车司机金道奇（李帝勋 饰）代替冤枉的受害者完成复仇的私人复仇代理电视剧。前两季都创下超高收视和讨论度，目前正在拍摄第三季，「彩虹运输」李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝全员回归外，尹施允、申柱焕也确定会出演。
今日（5）据iMBC演艺报导，张娜拉将特别出演《模范计程车3》。她与表艺珍在2019年拍摄《VIP》结缘，一直保持著友好的关系。
之前1月份张娜拉出演广播节目《DinDin的Music High》时，在回答关於下一部作品的提问时表示：「因爲和表艺珍关系很好，所以认真看了《模范计程车》，也想尝试一下女性版本的《模范计程车》。」他的愿望通过特别出演实现啦！好期待她会以什么样的角色登场！
另外，张娜拉去年在SBS《好搭档》中饰演离婚专门律师「车恩京」，获得演技大赏。今日4月SBS宣布《好搭档》确定制作第二季，但另一名主演南志铉因日程安排等原因遗憾地决定不出演，最终出演阵容是如何？也备受关注！
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
广告相关新闻