深夜想吃宵夜？朴宝剑说「吃沙拉吧」！网友崩溃：我手上的炸鸡突然不香了

人气演员朴宝剑果然「宝」气十足！主演的电视剧《苦尽柑来遇见你》与《Good boy》双剧连发、横扫2025上半年人气榜的他，7月30日居然悄悄出现在SBS Power FM《DinDin的Music High》现场，给主持人DinDin还有所有听众带来了一波「深夜幸福袭击」。

刚从日本粉丝见面会返国的朴宝剑，没先回家补眠，反而直奔直播间送惊喜。 他不只亲切寒暄，还透露最近会穿著DinDin送的跑步袜，在淩晨奔跑「排毒」，连感谢词都这么宝剑式浪漫。

边开车边收听节目的听众也被这位「国民暖男」迷得神魂颠倒，纷纷留言表示：「已经到家了但不想进去，只好睡车上听宝剑讲话吧（认真）。」



朴宝剑不愧是男神代表，身高182cm、体重75kg，却在被问到「推荐宵夜」时，不说炸鸡不说泡面，竟然推荐「沙拉」，而且补充：「我来直播前只吃了两片紫菜饭卷！」听众瞬间陷入反省模式：深夜吃炸鸡的我，是不是太放纵？



当被问到「什么时候最幸福」时，宝剑竟然自信回答：「照镜子的时候。」主持人DinDin立刻秒懂并表示强烈共鸣，现场气氛一度欢乐爆棚。还有听众好奇问：「宝剑是不是从不生气？」没想到他妙回：「我当然也会生气，只是我不说『我很烦』，我说『我很짬뽕（海鲜面）』（韩语和『很烦짜증 나』的发音雷同）。 」原来连生气都要这么幽默有礼貌，这操作太宝剑了！

节目尾声，宝剑不忘留下一波感动：「如果DinDin去休假，我愿意来代班DJ！」此话一出，粉丝已经开始默默计划让DinDin快点请假。

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