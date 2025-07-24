《我独自升级》终於要拍真人版，原画师无缘亲眼见证：突发疾病离世已3年

火爆全球的IP《我独自升级》近日宣布拍摄真人版，并请来人气演员边佑锡担任主演，风光无两。 然而鲜少有人知道的是，网漫版的画师早在3年前已因病过世，年仅37岁。

《我独自升级》是韩国作家Chugong创作的奇幻冒险网路小说，故事设定魔物可以通过「传送门」来到人间，部份人类觉醒超能力并成为魔物猎人，其中被称为「人类最弱兵器」的主角意外发生二次觉醒，不断升级并探究世界背后的秘密。



这部小说从2016年开始连载，2018年推出网漫版，由张成乐创办的工作室REDICE STUDIO接下绘制工程。 1985年出生的张成乐从2014年开始网漫绘制工作，除了大爆款《我独自升级》之外，还曾用REDICE、DUBU等笔名为日本漫画《宇宙浪子》《巨虫列岛》作画，并在2018年创办网漫制作室REDICE STUDIO。

网漫版从2018年3月连载至2021年12月底，全球累计观看次数高达142亿次。 很多人认为，该作品能够在海外打出名气，富有动感的精良作画功不可没。 令人意外的是，连载初期仅由张成乐与一名助理完成所有绘制工作，知名度渐升之后才增加人手。



2022年，《我独自升级》网漫筹划推出番外篇和衍生篇，原本也计划请张成乐继续担任作画，未料张成乐却在7月22日突发脑出血不幸身亡，年仅37岁。 坊间有猜测死因或许与过劳有关，但根据公司公告，张成乐平时就患有慢性疾病，脑出血也是因该病引起。

最终，《我独自升级》番外篇和衍生篇《我独自升级：Ragnarok》的绘制工作，交由同属於REDICE STUDIO的画师DISCIPLES和JIN分别接下，并在2023年1月和2024年8月先后开始连载，继承发扬已故代表张成乐留下的宝贵遗产。



与此同时，《我独自升级》电视动画版也在2024年和今年初陆续播出两季，均获得引大量好评，进一步奠定全球人气。



如今，Netflix在今年7月初宣布买下《我独自升级》版权拍摄真人版，还请来《背著善宰跑》爆红演员边佑锡饰演主角「成振宇」，引起无数期待。



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