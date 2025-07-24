Disney+《善良的他》李圣经再秀超狂歌喉　甜恋李栋旭他却首集就遇害？

暑假到来～Disney+也准备了满满的韩剧送上门！近期刚开播的《善良的他》找来超高颜值组合，由模特儿CP李栋旭、李圣经携手谱出黑帮少爷爱上偶像歌手的虐恋故事。不过不少网友看完之后直呼比起打打杀杀的凶狠情节，更像是一部揉合黑道与人心的家庭剧，其中李圣经更是再度大展好歌喉，让人只想不断回放！

「茉莉公主」李圣经重返人间

模特儿伸展台转战戏剧圈的李圣经，没想到因一首《阿拉丁》主题曲一鸣惊人，也让她事业再翻红，除了接下音乐剧之外也成功靠著歌声在《善良的他》圈粉一票粉丝。她饰演的姜美英就算患有「舞台恐惧症」依然勇敢闯梦，无论在疗养院还是酒吧上一展歌喉。

值得一提的是，她在剧中的钢琴场面全部都是亲自上阵，自弹自唱的模样宛如仙女下凡一般，事实上李圣经求学时期就是主修钢琴，还曾经梦想成为一名出色钢琴家呢！



李栋旭首集就领便当？

而与姜美英有一段甜甜初恋的朴锡哲则找来男神李栋旭出演。在《善良的他》首两集中看得出他身为三代黑帮家族的长孙的无奈与抗拒，也看得出他与黑帮父亲之间的冲突与心结。朴锡哲从小就想成为一名小说家，还曾到社团分享自己写的诗集，尽管诗集内容有些血腥又暴力，却也展现出不凡的艺术天份。

未料首集一开始他就伤痕累累的与美英赴约，就在两人准备一起搭客运离开时，仇家却现身寻仇！故事就以倒在血泊中的锡哲、激动呼喊的美英作为开端拉开序幕。似乎已经先埋下一颗令人忐忑不安的种子。



其实是一部黑道喜剧？

然而《善良的他》并非都是让人沉重的剧情，在朴锡哲的家庭组成中，还有让人眼睛为之一亮的姐妹组合，就是大姐朴锡京（吴娜拉饰演）与三妹朴锡喜（柳惠永饰演）。两人一见面总是斗嘴，但碰到妹妹被打的危急时刻，锡京会立刻化身铁头功女壮士，以惊人的头功给敌人致命一击。不少网友对於第二集中，锡京与锡喜两人一起研究铁头功的出招方式逗得捧腹大笑，也是剧情中相当重要的调和剂。



姜美英的过去

如同前述所说，姜美英有严重的舞台恐惧症，也因此让她失去一次重要的试镜机会。不过为了让美英鼓起勇气来，锡哲便以「反正长辈也什么没在听」的理由，拉著她在疗养院大厅面前自弹自唱一曲。

不过就在美英准备要弹奏时，画面却闪过多幕疑似是霸凌的场景，时间点是在校园时期，甚至画面中还有人讪笑喊「太扯了，快拍下来！」疑似就是美英不敢在大众面前开口唱歌的主因，究竟美英过去藏著什么秘密，她与锡哲的路会如何走下去，请一定要锁定每周五播出的《善良的他》。



Disney+ 独家上线《善良的他》每周五上架2集 晚间21:10、22:30 更新集数

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