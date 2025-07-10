韓式超英《十二使者》首發預告！馬東石&徐仁國化身人類守護神，朴炯植暗黑反派氣場超強

備受矚目的12生肖超級英雄動作劇《十二使者》今日公開第一支預告片，先睹為快！

《十二使者》以東方的12生肖為靈感，講述以人類形象生活以保護人類的12位天使與邪惡勢力對抗的故事。12位天使曾與黑暗邪惡勢力進行激戰，雖然勉強關閉了黑暗源泉地獄之門，但在戰鬥中失去了4名天使，甚至封印了特殊能力。



8位天使失去了如同手足的同伴，在人類世界安靜地生活。 然而，當祭司（金燦亨 飾）喚醒曾站在邪惡一方、擁有龐大力量的吳鬼（朴炯植 飾），沉睡數千年的邪惡之力再次開始籠罩世界，引起緊張氣氛。

預告片中，祭司宣稱要將這個世界變成地獄，讓所有人類成為惡鬼。 泰山（馬東石 飾）曾發誓不再干涉人事，而被封印力量的元勝（徐仁國 飾）、米爾（李主儐 飾）、多尼（高圭弼 飾）、姜智（姜美娜 飾）、鼠石（成愉頻 飾）、茉淑（安芝慧）、鈴鐺（雷嘉汭 飾）開始懷疑自己是否能對抗吳鬼。 然而，12位天使的管理者馬洛（成東鎰 飾）表示：「我們存在的目的是為了幫助人類的世界。」激勵天使們再次對抗邪惡力量。



《十二天使》世界觀橫跨古今，12位超級英雄擁有不同力量及各生肖動物的特徵，演員卡司也相當夢幻。 被封印特殊能力的8位天使將如何重獲力量，並從吳鬼手中拯救人類世界，引人關註。 《十二天使》確定將於8月23日在Disney+、KBS 2TV同時播出。



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