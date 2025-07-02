《未知的首尔》朴珍荣：「从一开始就跟朴宝英非常合拍，不须言语也知道对方意思」

演员朴珍荣对於刚刚播毕的《未知的首尔》发表终演感想，对於自己与剧中女主角朴宝英的搭档，他则认为两人从一开始说台词的时候就相当有默契，不需要多说什么，从合作初期就很合拍，演起戏来无所顾忌。

朴宝英在剧中一人分饰姐姐未来以及妹妹未知，两人除了脸长的一样以外，个性却是大相迳庭，朴宝英还要演出假扮未来的未知，假扮未知的未来，所以难度可说是一人分饰了4角。朴珍荣则是穿梭在两人之间，他表示原本满担心要怎么表现出面对两人的不同，但是看到了朴宝英的演出后发觉这些担心根本是多余，他只要做出自己的反应就好。



朴珍荣分析在剧中饰演的昊洙，遇见了隐藏真实身分而来到首尔冒充姐姐的未知，由於昊洙一直喜欢著未知，所以本能上的分辨出来眼前的人就是未知，但因为不太合常理，於是开始产生自我怀疑，不相信自己的直觉。不过未来宇昊洙两人间单独对话的时候，看上去两人的眼睛里都没有灵魂，只给人冷漠的感觉。



剧中昊洙的设定是有一边耳朵听不到的人物，朴珍荣表示，他虽然听不见却比任何人更愿意倾听，他觉得这部分应该是昊洙的魅力所在。还有昊洙是一个相当擅长默默等待的人，他也常想如果能有个这样的朋友就太棒了，在很累的时候，比起谈天说地，更能够默默等待支持著未知，在剧情后半这样的感情越来越明显，像是昊洙也填满了朴珍荣的某些部分。



朴珍荣表示《未知的首尔》让他感受到最近这个时代，像是在SNS上看见别人的人生，似乎很好很令人羡慕，就像剧中的昊洙有著光鲜亮丽的律师头衔，但大家私底下不都也是过得不怎么样吗？所以也想传达一切都很好，不需要过度羡慕别人的生活。而他本身克服困难的方法也跟《未知的首尔》中有点相似，他表示自己觉得辛苦时，不会不好意思，而是会去

找到支持自己的人，看对方的表情来了解事情的严重性，就像未知的门外永远都有外婆、妈妈、未来以及昊洙一样。



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