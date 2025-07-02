《未知的首爾》朴珍榮：「從一開始就跟朴寶英非常合拍，不須言語也知道對方意思」

演員朴珍榮對於剛剛播畢的《未知的首爾》發表終演感想，對於自己與劇中女主角朴寶英的搭檔，他則認為兩人從一開始說台詞的時候就相當有默契，不需要多說什麼，從合作初期就很合拍，演起戲來無所顧忌。

朴寶英在劇中一人分飾姐姐未來以及妹妹未知，兩人除了臉長的一樣以外，個性卻是大相逕庭，朴寶英還要演出假扮未來的未知，假扮未知的未來，所以難度可說是一人分飾了4角。朴珍榮則是穿梭在兩人之間，他表示原本滿擔心要怎麼表現出面對兩人的不同，但是看到了朴寶英的演出後發覺這些擔心根本是多餘，他只要做出自己的反應就好。



朴珍榮分析在劇中飾演的昊洙，遇見了隱藏真實身分而來到首爾冒充姐姐的未知，由於昊洙一直喜歡著未知，所以本能上的分辨出來眼前的人就是未知，但因為不太合常理，於是開始產生自我懷疑，不相信自己的直覺。不過未來宇昊洙兩人間單獨對話的時候，看上去兩人的眼睛裡都沒有靈魂，只給人冷漠的感覺。



劇中昊洙的設定是有一邊耳朵聽不到的人物，朴珍榮表示，他雖然聽不見卻比任何人更願意傾聽，他覺得這部分應該是昊洙的魅力所在。還有昊洙是一個相當擅長默默等待的人，他也常想如果能有個這樣的朋友就太棒了，在很累的時候，比起談天說地，更能夠默默等待支持著未知，在劇情後半這樣的感情越來越明顯，像是昊洙也填滿了朴珍榮的某些部分。



朴珍榮表示《未知的首爾》讓他感受到最近這個時代，像是在SNS上看見別人的人生，似乎很好很令人羨慕，就像劇中的昊洙有著光鮮亮麗的律師頭銜，但大家私底下不都也是過得不怎麼樣嗎？所以也想傳達一切都很好，不需要過度羨慕別人的生活。而他本身克服困難的方法也跟《未知的首爾》中有點相似，他表示自己覺得辛苦時，不會不好意思，而是會去

找到支持自己的人，看對方的表情來了解事情的嚴重性，就像未知的門外永遠都有外婆、媽媽、未來以及昊洙一樣。



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