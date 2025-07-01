时隔3年回归电视剧～李钟硕选择《瑞草洞》的理由公开！文佳煐首次饰演有职业的角色，坦言「很激动」

再过几天就可以看到《瑞草洞》了！

tvN新剧《瑞草洞》由李钟硕（李钟奭）文佳煐、姜有皙、柳惠英、林成宰主演，讲述的是每天通勤至瑞草洞法律圈的五名受雇律师（受雇於律师事务所、领月薪的律师）的成长故事。



今日（1）举行制作发布会，这也是李钟硕继《黑话律师》后时隔三年回归，他介绍作品说：「如果说一般的法庭电视剧是讲述战胜巨恶、体现正义的故事的话，那么比起死活的故事，我们更多是讲述生计问题的电视剧。」



剧中，李钟硕饰演有著9年经验的资深助理律师「安柱亨」。对於为什么选择这部作品？他表示：「我好像一直喜欢戏剧性很强、死里逃生的题材我一直都在想我之前没有尝试过的是什么，是可以轻松观看的日常剧，所以想拍一部可以和朋友们一起合作舒服的电视剧。」

而文佳煐饰演刚入行1年的律师姜熙智，她原本专攻钢琴，但在家人卷入官司后，怀著用我的手保护周围人的信念，走上法律界人士之路。她表示说：「因爲是第一次演有职业的角色，所以很激动。虽然台词量很多、学习的东西也很多，但是挑战没有尝试过的领域，感觉很满足。」



《瑞草洞》由《W—两个世界》、《Kairos》、《猎钻缉凶》朴胜宇导演执导，现役律师李承贤担任编剧，将在7月5日首播！



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