《鱿鱼游戏3》导演黄东赫：「本来想让他与女儿团聚」透露原本设定的HE结局

日前刚公开的话题之作《鱿鱼游戏3》受到全球热烈关注，而导演黄东赫也密集接受各界访谈，也透露了这部作品公开后能够理解观众们的多种反应，而他原本设定的结局也并非如此。

当日黄东赫导演首先被问到结束了《鱿鱼游戏》这个系列的感想，他表示当然最先是感到轻松，从写作到目前这一瞬间已经过了6年左右，在推出第一季时，并没有太大的期待，却获得全球大成功，而推出第二季与第三季的时候就因为大家相当期待而备感压力，现在全部都结束了，就像放下了身上背负的行李，何时还能够制作这样的作品？的确怀抱著这样的意义而感到遗憾。



而《鱿鱼游戏3》公开之后，也得到好与坏相当两极化的观众反应，对此导演表示，事实上他因为一连串的海外宣传行程而整个月都无法睡好觉，也因为身体状况不佳而没有去留意太多观众们的反应，不过自己也尽量不去看，大多是从身边的人听说的，不管是什么样的反应也大多能理解，因为第一季的时候大家没有太大期待，似乎感到了冲击感与新鲜感，第二与第三季大家期待变大，也不免感到出来的剧情与自己所想的不同。



黄东赫导演也自曝原本想要给《鱿鱼游戏3》的结局是一个Happy Ending。当他知道要制作第二与第三季内容时，导演曾想著要给李政宰所饰演的奇勋一个好结局，也就是他结束了游戏后与女儿团聚，但导演却在执笔时改变了想法，一边写一边看著这世界发生的许多事件，也觉得这世界渐渐变得难以生存，其中最大的原因就是自私资本利己主义，剧中的孩子就象徵著下一世代，而奇勋为孩子的牺牲也包含导演想传达的讯息。



而回想起这段时间的努力，导演也表示最终奇勋落下的一瞬间，所留下的表情令他最为难忘，也给了导演一个「全部都结束了」的感受。《鱿鱼游戏3》在6月27日公开，第一季的胜者奇勋为了对抗这个组织，而再度回到游戏中，不过新的参赛者以及他所遇到的一连串变数，让他的复仇难以痛快施行。



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