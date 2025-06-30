7月追这部！「双李CP」李栋旭＆李圣经《善良的男子汉》Kiss一秒前「情侣海报」让人心动！

好期待双李CP！希望剧情不要太虐啊！

由李栋旭、李圣经、柳惠英、吴娜拉主演的 JTBC 新剧《善良的男子汉》讲述爷爷是流氓、父亲是流氓、儿子是流氓的「三代流氓家族」，长孙「朴锡哲」（李栋旭 饰）为了守护家庭、工作和爱情而展开的波澜壮阔的故事。



公开的最新海报中，预告朴锡哲和姜美英之间深情而又心动的罗曼史。怀揣著模糊的初恋记忆，命运般重逢的两人瞬间动摇彼此的日常生活，「在没有梦想和希望的时候遇见你」，更加好奇两人之间的令人心痛的罗曼史是怎样。



剧中，李栋旭饰演梦想是成爲像海明威一样的小说家，但爲了生计，他变身爲不情愿的流氓「朴锡哲」，在决定挽回人生的瞬间，与初恋姜美英命运般的重逢。而李圣经饰演梦想成爲歌手的「姜美英」，虽然被冰冷的现实所困扰，在舞台恐惧症这一致命弱点下，也没有放弃成爲歌手的梦想。



制作组表示：「两人重逢开始是令人心酸的罗曼史是关键，在丰富的叙事中，积累的感情线将让人产生依恋的心动，请大家期待李栋旭、李圣经充满感性的爱情协同效应和演技变身。」而《善良的男子汉》由《白兰》、《高龄化家族》宋海成导演和《人间失格》朴洪秀导演执导、《宥娜的街》金云耕作家和电影《在野党》金孝锡作家执笔。将在7月18日首播，每周五连续播出两集。

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