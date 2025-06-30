【韩网热门】海外网友挖出任时完过往女装舞台，笑称是「《鱿鱼游戏》333号参加者的暗网影片」！

Netflix剧集《鱿鱼游戏》近日公开最终季全集，第三次登顶电视节目部门全球榜首，主要演员也在各国引发关注。其中任时完被挖出过往「穿裙子跳舞」的影片，令很多外国网友感到震惊XD

任时完从第二季起加入《鱿鱼游戏》，饰演投资加密货币失利的「李名器」。今年初有网友挖出2011年帝国之子演唱会《Happy ZEA's Day》的片段，只见任时完和队友门穿著各色蓬蓬裙和条纹长袜，一连表演Miss A《Bad Girl Good Girl》等多首女团歌曲，可爱俏皮、活力四射，现场气氛十分火热。 上传影片的网友打趣说这是「333号参加者的暗网影片」，感慨道：「他经历了太多不同的人生。」



很多西方网友第一次看到这影片，纷纷感到震惊：「请解释一下这是什么情况？」「他就是这样骗过每一个人！」「请大家不要批判他，他需要还债」。 原PO自己也是第一次看到这影片，称赞他真的活得很努力kkk

▽完整版在此：



韩国网友评论：

1. 天啊我也第一次看到kkk

2. 钱还是要赚...

3. 走到那个谷底前必须经历的阶段罢了kkk

4. 当时的二代男团都曾扮过女团跳舞kkk他只是尽了作为偶像的本分而已...

5. 那时候男团跳女团舞是一种流行，演唱会必备环节kkk

6. 外国人可能不知道他以前是爱豆吧kkk

7. 偶像应该都经历过这种表演，我们国家的人倒是不怎么惊讶，但海外粉丝可能会吓到kkk

8. 好一个暗网影片，救命啊kkkk

9. 真的不是AI合成的吗...

10. 这是我从前只敢自己躲起来看的东西耶

11. 这程度算是普通的舞台了... 毕竟那是一个假发、化妆、服装都一应俱全的拼搏时代啊ᅲ

12. 他翻跳宣美的《24小时也不够》还没被挖出来耶kkk有粉色头发的造型哦...

（邪恶小编帮大家挖过来了：）



13. 分享这影片的粉丝是恶魔吧kkk

14. 他的眼神一直是那么清澈啊kkk

15. 时完和光熙是最卖力的，超级好感，表情里完全没有挫折、只有真诚的努力，看起来他们只是觉得做了该做的事kk

16. ZE:A'S认证，这应该是日本演唱会，那四位成员经常一起翻跳舞蹈，在《强心脏》之类综艺节目也有表演过。 也许难以相信，任时完当时可是负责女团舞蹈和杂技动作的成员。 无论要表演什么，他都全力以赴，展现了满满的偶像魅力

17. 帝国之子第一次单独演唱会时，公司没有录影也禁止粉丝直拍，结果没有留下任何影片，从某种意义上来说也算幸运吧kkk

18. 任时完真的活得很努力... 不仅作为演员的能力超强，当偶像时也从不偷懒，总是拼尽全力啊

出处：https://theqoo.net/hot/3806630137

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