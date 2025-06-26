《未知的首尔》本周虐心预感：昊洙给未知订情侣戒指，却因听力恶化蒙上阴影

由朴宝英和朴珍荣主演的剧集《未知的首尔》本周即将迎来大结局！虽然上集结尾已经有所暗示，但今天公开的抢先看片段里，更加直白地令人感到揪心...

未知留在昊洙家继续寻找在首尔工作的机会，两人相处的日常互相疗愈、十分温馨，令昊洙想要承诺未知更远的将来。 未知接到面试未能通过的电话、感到沮丧，认为自己没有能力说服别人，昊洙则提起她连罗莎女生都能说服，安慰道：「你现在只是被拒绝而已，不要因此怀疑自己。」



昊洙趁未知睡著悄悄量了她的手指尺寸，去店里订购情侣戒指，还买了蛋糕打算庆祝一番：「比昨天更好的今天，让人想要对明天作出承诺。但承诺明天这件事，又是多么傲慢呢？」 昊洙接到戒指店电话时突然发现，即便把手机音量调到最大，仍然只能听到一片寂静......



上周播出的第10集里，未知和昊洙倾听玄上月讲述她和金罗莎的真正故事，并通过媒体成功扭转舆论。 未知和妈妈互相倾吐真心，在昊洙的建议下将照顾外婆的职责还给妈妈，重新回到首尔寻找属於未知自己的生活。 未来看到秀妍前辈的糟糕状况、上司的厚颜无耻，也决心不再默默忍受同事们对她的误会，准备对害她不浅的上司一告到底。



11集预告里，未来公司终於接受调查，她回到草莓农场、勇敢尝试另一条路; 昊洙心怀雀跃地准备和未知一起迎接新生活，却发现听力持续变差、回天乏力，痛苦地将未知拒於门外。 《未知的首尔》一共12集，本周六日即将更新最后两集，真心希望编剧最终给大家都有好的结局啊~



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