BLACKPINK终於完整体！新世巡〈DEADLINE〉超豪华预告公开，粉丝激动喊：好期待！

下礼拜就可以听到新歌了！！

今日（26）YG娱乐在官方 SNS 上传了《BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] TRAILER》。影片以广阔的沙漠上给某人打电话的 ROSÉ 开始，之后 LISA、JENNIE、JISOO 依序登场，聚集在一起离开公路旅行的场面，华丽的视觉效果，如同电影预告片一样，让粉丝们心动不已。



YG娱乐表示：「这次的预告片通过与海外著名导演的合作，在美国兰卡斯特附近的沙漠及好莱坞摄影棚等地进行拍摄。希望多多关注，爲了最佳的结果，大家会在〈DEADLINE〉会完成怎样的演出。」

BLACKPINK 这次的巡回演唱会将在7月5日和6日在高阳综合运动场主体育场开始，之后将到洛杉矶、芝加哥、多伦多、纽约、巴黎、米兰、巴塞隆纳、伦敦、高雄、曼谷、雅加达、布拉坎、新加坡、东京、香港等世界各地的体育场级场馆进行演出。



此外，BLACKPINK 还将在高阳演唱会上首次公开新歌，虽然日程、歌名、主题等都蒙著神秘面纱，但是受到全世界粉丝们的极大关注。她们会以怎样的音乐风格、舞台回归呢？好期待啊！



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